FTSE MIB presset af italienske bankskatter: køb dukkert?

FTSE MIB -indekset kom under intenst pres i denne uge, da stemningen på italienske aktier aftog. Indekset, som følger de største italienske virksomheder, er faldet i de seneste seks dage i træk. De fleste af disse gevinster kom i tirsdags, da bekymringerne om banksektoren eskalerede.

Italien uventede skatter

FTSE MIB-indekset faldt hårdere end andre europæiske indeks i tirsdags. Dette fald skete, da investorer dumpede lagre i italienske banker, efter at landets parlament godkendte en gigantisk uventet skat.

Italienske banker vil i år blive tvunget til at betale en skat på 40 % af deres nettorenteindtægter. I en separat erklæring for at berolige markedet sagde regeringen, at skatten vil blive begrænset til 0,1 % af dets risikovægtede aktiver.

Ifølge FT, som citerede en person med viden om spørgsmålet, sagde svaret, at svaret var beregnet til delvist at berolige markedet. På trods af tilbagegangen vil italienske banker stadig skulle betale over 1,8 milliarder i ekstra midler til regeringen.

Som et resultat var bankerne de dårligst præsterende virksomheder i FTSE MIB-indekset. Bper Banca og BCA MPS aktier faldt med mere end 10%, mens Fineco Bank, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, UniCredit og Banca Generali faldt med over 5%.

Italienske banker har rapporteret om en kraftig stigning i renteindtægterne efter beslutningen fra Den Europæiske Centralbank (ECB) om at hæve renten. Politikere hævder, at disse banker ikke har øget renterne til kunderne i takt med dette spring.

Disse bankaktier vil sandsynligvis forblive under pres onsdag efter Moody’s beslutning om at nedgradere nogle førende amerikanske banker. Nogle af de banker, der blev nedgraderet, var M&T Financial, Pinnacle Financial og Webster Financial. Moody’s satte også banker som Truist, BNY og Northern Trust til gennemgang.

Historisk set har FTSE MIB-indekset en tendens til at underperforme efter en nedadgående dag i Wall Street. Indeks som Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq 100 faldt med mere end 15 tirsdag.

Indekset vil også reagere på flere vigtige indtjening fra nogle af de største europæiske virksomheder. Nogle af de mest bemærkelsesværdige er Generali, Unipo Gruppo og Deutsche Telekom.

FTSE MIB-indeksprognose

Italienske aktier har klaret sig godt i år. FTSE MIB-indekset steg til et højdepunkt på €29.730 i juli. På det seneste har indekset dog trukket sig tilbage og faldet under 50-dages glidende gennemsnit. Det er fortsat lidt over 100-dages glidende gennemsnit.

FTSE 100-indekset er også lidt over den nedre side af den stigende kanal. Derfor vil indekset sandsynligvis trække sig tilbage og derefter genoptage den bullish trend, da købere målretter nøglemodstanden til €29.000. Et træk under den nedre side af den stigende kanal vil pege på mere svaghed.

