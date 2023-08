Pæn 50-indeksprognose: Vil indiske aktier teste det højeste nogensinde?

Nifty 50- indekset bevægede sig sidelæns torsdag, da handlende flyttede til den kommende rentebeslutning fra Reserve Bank of India (RBI). Parret handlede til ₹19.583, hvor det har været de seneste par dage. Denne pris er et par point under det højeste niveau nogensinde på ₹19.991.

RBI rentebeslutning

Nifty 50-indekset, som følger de bedste indiske virksomheder, har klaret sig godt i de sidste par måneder. Ligesom nogle af sine europæiske jævnaldrende som CAC 40 og DAX-indekset, rykkede det for nylig til sit højeste punkt nogensinde. Det er steget med over 16 % fra det laveste niveau i april.

Den næste vigtige katalysator for Nifty 50-indekset er den kommende rentebeslutning fra RBI. Som jeg skrev i denne rapport , mener de fleste analytikere, at RBI vil lade renten være uændret på 6,5 %

Det nøjagtige træk vil ikke have en direkte indvirkning på Nifty 50 og BSE-indeksene. I stedet vil de to reagere på den fremadrettede vejledning fra banken. Et tegn på, at det vil begynde at sænke renterne tidligere end 1. kvartal af 2024, vil være en positiv ting for indiske aktier.

De største vindere i Nifty 50-indekset torsdag var Adani Enterprises og Adani Ports, hvis aktier steg med mere end 1,25 %. Disse aktier steg efter en Bloomberg-rapport sagde, at Adani overvejede at sælge Wilmar-andelen på $6 milliarder.

Adani har ikke bekræftet rapporteringen. Et sådant skridt vil give det de midler, det har brug for til at betale noget af sin gæld. Baseret på Wilmars værdiansættelse på 6,7 milliarder dollar, anslås Adanis ejerandel at være omkring 3 milliarder dollars værd.

Efter et fald for et par måneder siden er Adani Enterprises aktiekurs steget med over 150 % fra det laveste niveau i år. Det er fortsat markant lavere end YTD-højden. Andre toppræsterende i Nifty 50-indekset var Oil & Natural Gas, Bharat Petroleum og Cipla.

Fin 50 indeks prognose

Det daglige diagram viser, at Nifty 50-indekset har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Det vendte for nylig den vigtige modstand på ₹18.887 (den høje 30. november 2022) til en støtte. Indekset bliver understøttet af 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit, selvom MACD danner et bearish divergensmønster.

Udsigterne for indiske aktier er positive, med den umiddelbare målkurs på 19.991 INR, det højeste punkt i juli. Denne visning bliver ugyldig, hvis prisen bevæger sig under 19.290 INR.

