Pund til rand (GBP/ZAR) glider efter stærke SA-data: køb dippen

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Pund til ZAR-kursen trak sig lidt tilbage efter de relativt stærke produktionsdata for Sydafrika. GBP/ZAR -parret faldt til et lavpunkt på 23,96 onsdag, hvilket var lavere end denne måneds højeste på 24,28.

Sydafrikansk produktionsaktivitet

Copy link to section

GBP/ZAR og USD/ZAR-parrene faldt lidt efter de seneste sydafrikanske fremstillingsdata. Ifølge landets fremstilling steg produktionen med 1,2% i juni. Denne stigning var bedre end medianestimatet på 0,7 %.

Fremstillingsproduktionen steg fra 2,4% i maj til 5,5% på årsbasis. Også denne stigning var bedre end de estimerede 3,0 %. Disse tal betyder, at den urolige fremstillingssektor gør nogle fremskridt.

Sydafrikas produktionsproduktion er blevet ramt af energisektoren, og nogle analytikere advarer om, at strømafbrydelser kan fortsætte i lang tid.

Yderligere data offentliggjort i denne uge viste, at mineproduktionen fortsatte med at forværres i juni. Mineproduktion og -salg i de seneste 12 måneder frem til maj faldt med henholdsvis 4,6 % og 4,2 %. Output ligger nu omkring 7,8 % under pandemisk niveau.

På en positiv side har faldet i produktionen af platin og palladium sat skub i priserne på disse metaller. Sydafrika producerer 70-75% af verdens platin.

I alt dette vil Sydafrikas økonomiske vanskeligheder fortsætte et stykke tid. Analytikere forventer, at økonomien vil vokse med 0,3 % i år, mens arbejdsløsheden forbliver på et forhøjet niveau.

GBP/ZAR prisprognose

Copy link to section

Save

GBPZAR-diagram af TradingView

GBP/ZAR-prisen drev nedad efter de stærke sydafrikanske fremstillingsdata. På 4H-diagrammet har parret bevæget sig over de 25-perioders og 50-perioders eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Samtidig har de to linjer i MACD dannet en bearish crossover, mens Relative Strength Index (RSI) er trukket sig tilbage under det overkøbte niveau. Den sidder lidt over neutralpunktet på 50.

Derfor formoder jeg, at parret mellem pund og rand vil genoptage den bullish trend forud for de kommende britiske BNP-data, der er planlagt til fredag. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se, være denne uges højdepunkt på 24.28.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.