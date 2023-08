Skal du købe internationale aktier på muligheden for et cyklisk comeback?

Det har været en langsom uge for finansmarkederne, da investorerne afventer den amerikanske inflationsrapport, der skal foreligge om et par timer. Som sådan har det ikke været et ideelt miljø for dagshandel og kortsigtet aktiespekulation.

I stedet er dette det perfekte miljø for langsigtet planlægning. Sommerens handelsbetingelser giver investorer mulighed for at træde væk fra markederne, da der er masser af tid til at overveje mulighederne i de kommende måneder og år.

Det amerikanske aktiemarked er steget i 2023 på trods af vedvarende udfordringer som Feds stramningscyklus. Men internationale aktier (dvs. aktier fra andre lande end USA) er steget endnu mere.

Hvorfor skal du investere i internationale aktier?

Det amerikanske aktiemarked er det største i verden. Det har konstant klaret sig bedre end internationale aktier i det sidste årti, så måske er investorer tilbageholdende med at flytte midler til andre markeder.

Men der er masser af grunde til at gøre det.

Den første er diversificering. En usikker økonomi, som den lige nu, tilbyder den bedste undskyldning for at diversificere porteføljen ud af amerikanske aktier.

For det andet handles internationale aktier til meget lave værdiansættelser. For eksempel, sammenlignet med S&P 500, er det relative P/E-forhold for internationale aktier 30 % under det langsigtede gennemsnit.

For det tredje favoriserer den svage dollar (f.eks. EUR/USD-bunden sidste oktober og steg over 1.500 pips eller 15 store tal) internationale aktier frem for indenlandske.

En måde at spore internationale aktiers resultater er at se på MSCI EAFE-indekset.

MSCI EAFE-indekset ekskluderer amerikanske og canadiske aktier

MSCI EAFE-indekset sporer aktiernes præstation på 21 udviklede markeder bortset fra USA og Canada. Det fokuserer mest på europæiske aktier, men omfatter også markeder som Australien, New Zealand, Hong Kong, Singapore og Japan.

2023 har været et godt år for internationale aktier, hvilket afspejles i MSCI EAFE-indekset. Indekset dannede et muligt bullish mønster, en såkaldt løbetrekant.

Løbende trekanter på bullish markeder er vanskelige at fortolke, fordi de fleste handlende betragter mønsteret som en stigende kile (dvs. et bearish mønster). Men medmindre prishandlingen falder under det laveste punkt i mønsteret (bølge a), forbliver bias bullish med et mål på 161,8% af bevægelsen før trekanten, projiceret fra slutningen af trekanten.

Med andre ord kan MSCI EAFE nemt gå til 3.000 i stedet for at gå ned.

MSCI EAFE-indeks vs. S&P 500

Nedenstående diagram viser, hvordan internationale aktier klarede sig sammenlignet med -indekset. Forenklet sagt, kun mellem 2003 og 2008 klarede internationale aktier sig mest bedre end amerikanske aktier.

Så måske i betragtning af den svage dollar og udsigten til, at Fed kan nå terminalrenten før snarere end senere, er investering i internationale aktier ikke et dårligt valg.

