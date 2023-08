Er USD/MXN et køb efter Bank of Mexicos rentebeslutning?

Den mexicanske peso mistede sit momentum efter Bank of Mexicos rentebeslutning. USD/MXN -kursen handlede fredag kl. 17.11, hvilket er højere end det laveste år til dato på 16.61.

Mexicos centralbanks beslutning

USD/MXN-parret reagerede mildt på Mexicos seneste rentebeslutning. På sit møde torsdag besluttede landets centralbank at lade renterne være uændrede på 11,25 % i overensstemmelse med, hvad analytikerne havde forventet.

Den mexicanske centralbank har holdt renten uændret på dette niveau i de seneste fire møder i træk. Ligesom andre banker hævede den renterne aggressivt i et forsøg på at bekæmpe den forhøjede forbrugerinflation. Det pressede renterne fra et lavpunkt på 4 % i maj 2021 til 11,25 %.

I sin medfølgende erklæring antydede den mexicanske centralbank, at renterne bliver nødt til at forblive på dette høje niveau i et stykke tid. Den var enig i, at inflationsudsigterne stadig var “meget komplekse”. Banken sagde:

“For at opnå en velordnet og vedvarende konvergens af den samlede inflation til målet på 3 %, mener (bestyrelsen), at det vil være nødvendigt at fastholde referencerenten på det nuværende niveau i en længere periode.”

USD/MXN-kursen har været i en dyb nedadgående tendens i de seneste par måneder. Den er styrtet med mere end 22 % fra sit højeste punkt den 22. marts, hvilket gør den mexicanske peso til en af de bedst præsterende valutaer i år.

Forex par reagerede også mildt på det seneste amerikanske forbrugerprisindeks (CPI) data. I sin rapport viste Bureau of Labor Statistics (BLS), at den samlede inflation steg til 3,2 % i juli, lavere end de forventede 3,3 %. Kerneinflationen faldt til 4,7 pct. Derfor vil Federal Reserve sandsynligvis hæve renten med yderligere 0,25 pct.

USD/MXN teknisk analyse

USD/MXN-diagram af TradingView

USD til MXN- parret har været i en kraftig nedadgående tendens i de seneste par måneder. Undervejs har den dannet en nedadgående kanal vist i sort. Denne kanal forbinder de højeste og laveste niveauer siden september sidste år.

Parret er faldet under det 50-perioders eksponentielle glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index er faldet over neutralpunktet. Derfor vil parret sandsynligvis genoptage den bearish trend, da sælgere målretter den nederste side af kanalen på 16,61.

