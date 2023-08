USD/NOK danner et bearish flag, da den norske inflation falder

USD/NOK -prisen drev opad i denne uge, da prisen på råolie steg og efter de seneste amerikanske og norske inflationstal. Det steg til det højeste niveau på 10,31, det højeste niveau siden 12. juli. Parret er steget med mere end 3,85 % fra det laveste niveau i juli.

Inflationsdata for USA og Norge

USD/NOK-kursen er drevet opad de seneste par uger. Prisen på råolie har iscenesat et stort comeback efter at være faldet til under $70 for et par måneder siden. Brent er steget til $87, mens West Texas Intermediate (WTI) steg til $82,67.

USD til NOK-kursen er normalt let følsom over for prisen på råolie, da Norge er den næststørste olieproducent i Europa efter Rusland. I mange tilfælde klarer den norske krone sig godt, når olieprisen stiger.

Den anden vigtige katalysator for den norske krone var de seneste inflationstal. Tal fra det norske statistikbureau viste, at den samlede forbrugerinflation fortsatte med at falde i sidste måned.

Det samlede CPI faldt fra 6,4 % i juni til 5,4 % i juli. Dette fald var dybere end medianestimatet på 5,7 %. På MoM-basis faldt den samlede inflation fra 0,6 % til 0,4 %. Disse tal betyder, at landets inflation toppede med 7,5 % i november sidste år. Kerneinflationen faldt fra 7,0 % til 6,4 % i juli.

USA offentliggjorde også nogle opmuntrende inflationstal. Som vi skrev her , steg de overordnede forbrugerinflationsdata fra 3,0 % til 3,2 %, mindre end medianestimatet på 3,3 %. Kerneinflationen faldt fra 4,8 % i juni til 4,7 % i juli.

USD/NOK teknisk analyse

4H-diagrammet viser, at valutaparret USD/NOK er drevet opad i de seneste par dage. Det er flyttet fra denne måneds laveste på 9,9120 til det højeste på 10,3225. Parret er faldet til under 50-perioders glidende gennemsnit.

Det vigtigste er, at parret har dannet et bearish flagmønster, som er et bearish signal. Det vendte også den vigtige modstand på 10,2427, det laveste niveau den 4. april. Derfor vil parret sandsynligvis have et bearish breakout i de næste par dage, da sælgere målretter det centrale psykologi-niveau kl. 10.00.

