GBP/USD-prognose: signal for ugen 13. – 18. august

GBP/USD -kursen bevægede sig sidelæns fredag, efter at Storbritannien offentliggjorde opmuntrende økonomiske tal. Parret handlede til 1,2693 fredag, et par point over sidste uges laveste på 1,2690.

Storbritanniens inflationstal forude

GBP/USD-parret havde flere vigtige katalysatorer i sidste uge. Torsdag offentliggjorde USA det seneste forbrugerprisindeks (CPI). Ifølge Bureau of Labor Statistics (BLS) steg den samlede inflation fra 3,0 % i juni til 3,2 % i juli, mens kerneinflationen faldt fra 4,8 % til 4,7 %. Eksklusive boliger var billedet af inflationen bedre end forventet.

De andre vigtige GBP-nyheder var de seneste britiske BNP-tal, der udkom fredag. Ifølge Office of National Statistics (ONS) undgik Storbritannien snævert en recession i 2. kvartal, som jeg skrev her . Økonomien voksede med 0,2 % i løbet af kvartalet, da leveomkostningskrisen fortsatte.

Når man ser fremad, vil der være flere vigtige GBP/USD-nyheder at se i denne uge. Først vil Storbritannien offentliggøre de seneste jobtal på tirsdag. Økonomer forventer, at tallene vil afsløre, at arbejdsløsheden forblev på 4,0 % i juni, da lønningerne steg med 7 %.

De næste data at se vil være de seneste britiske forbrugerprisindeks (CPI) data på onsdag. Økonomer forventer, at tallene viser, at den samlede CPI faldt fra 7,9 % i maj til 6,8 % i juni. De ser også, at kerne-CPI bevæger sig fra 6,9 % til 7,4 %, hvilket lægger pres på Bank of England.

De andre vigtige USD-nyheder vil være det kommende amerikanske detailsalgsnummer. Med inflationen faldende og arbejdsløsheden på et lavpunkt i 50 år, mener analytikere, at salget fortsatte med at stige i juli.

Yderligere vil USA offentliggøre tal som påbegyndte boliger, byggetilladelser og FOMC-referatet fra det sidste møde.

GBP/USD teknisk analyse

GBP til USD-kursen har været i en nedadgående tendens de seneste par dage. I denne periode er det faldet fra år-til-dato højeste på 1,3140 til 1,2700. Den har bevæget sig under undersiden af den stigende kanal vist med blåt.

Parret er også faldet under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, hvilket signalerer, at bjørne har kontrol. Derfor vil udsigterne for denne uge være bearish, med det næste støtteniveau at se på 1,2450, det højeste punkt i december og januar.

