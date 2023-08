NZD/USD er faldet i de seneste fire dage i træk, da investorerne fokuserer på den kommende rentebeslutning fra Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) og FOMC-minutter. Det faldt til et lavpunkt på 0,5980, det laveste niveau siden november 2022.

RBNZ renteforhøjelse forude

Copy link to section

En af de største forex nyheder denne uge vil være den kommende rentebeslutning fra RBNZ. Beslutningen, der er planlagt til onsdag, kommer på et vanskeligt tidspunkt for New Zealands økonomi.

Nylige data afslørede, at New Zealand har bevæget sig ind i en recession, efterhånden som intern og ekstern efterspørgsel aftager. Økonomien faldt med 0,1 % i marts-kvartalet, og analytikere forventer, at svagheden fortsatte i 2. kvartal.

New Zealands inflation er også på et forhøjet niveau. De seneste data afslørede, at det samlede forbrugerprisindeks (CPI) steg med 1,1 % i 2. kvartal. Og i sidste uge viste data, at inflationsforventningerne steg til 2,83 % i 3. kvartal.

Derfor er RBNZ i et svært sted, hvor det er nødvendigt at hæve renterne for at bekæmpe inflationen, mens økonomien trækker sig sammen. Afvejningen bliver, at banken lader renten være uændret på 5,50 %, som den har gjort på de seneste to møder. New Zealands renter er steget fra 0,25 % i august 2021.

De næste vigtige NZD/USD nyheder at se vil være de kommende FOMC minutter på onsdag. Disse referater vil give mere farve om det sidste møde, hvor banken besluttede at hæve renten med 0,25 %.

Referatet kommer efter, at USA har offentliggjort opmuntrende inflationstal. Dataene afslørede, at den samlede inflation steg til 3,2 %, mens kernepriserne faldt til 4,7 % i juli. Som følge heraf mener nogle analytikere, at Fed vil sætte sine renteforhøjelser på pause resten af året.

NZD/USD teknisk analyse

Copy link to section

Save

Valutakursen mellem NZD og USD har været i en stærk bearish trend i de seneste par dage. Den svæver på det vigtige støtteniveau, da det også var det laveste sving den 31. maj. Parret er også faldet under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Yderligere har Relative Strength Index (RSI) bevæget sig under neutralpunktet og nærmer sig det oversolgte niveau. Derfor er der to potentielle scenarier forud for RBNZ-beslutningen. For det første kunne salget fortsætte, hvilket skubbede parret til den næste støtte på 0,5900. Den alternative situation er, hvor parret vil vende tilbage og teste modstandsniveauet ved 0,6200.

Save