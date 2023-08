Optjen passiv indkomst med Chancer, idet Shiba Inu, Cardano revolutionerer økonomiområdet

De digitale aktiver ændrer, hvordan vi interagerer med den finansielle verden. Mens mange opfatter kryptovalutaer som spekulative investeringer uden værdi, fortsætter sektoren med at vinde momentum og tilbyder tilhængere forskellige måder at tjene passiv indkomst på.

Lad os analysere tre aktiver, der har rekontekstualiseret moderne finans, Cardano, Shiba Inu og Chancer. Hvert af disse projekter har unikke funktioner, der giver lukrative muligheder for brugerne. For eksempel bruger institutioner i stigende grad Cardano som betaling.

Meme-mønten Shiba Inu har udviklet sit netværk og kan nu gøre sine følgere velhavende, hvorimod Chancer tilbyder en unik mulighed for play-to-earn-entusiaster. Chancer er en enestående blockchain -baseret forudsigende applikation, der giver brugerne mulighed for at indstille deres væddemål.

Shiba Inu – indtægtsgenererende memes

Shiba Inu sluttede sig til kryptorummet som et meme-token uden værdi. Imidlertid har dets udviklere udviklet aktivet for at introducere flere use cases. Ydermere har SHIBs livlige fællesskab hjulpet temakryptoen med at tiltrække flere følgere.

Invezz.com rapporterede om flere kommende udgivelser designet til at forbedre funktionaliteter og tilbud inden for Shiba Inu-økosystemet. I den sammenhæng er Shiba Inu ikke længere et meme, men en legitim investering i kryptovaluta, der kan gøre brugere rige.

Chancer Token – transformer betting området via blockchain-teknologi

Mens Shiba Inu og Cardano får opmærksomhed på grund af deres investeringsmuligheder, tilbyder Chancer Token ($CHANCER) verdens første blockchain-baserede forudsigende markedsplads, hvor brugere kan satse på forskellige begivenheder. Projektet oplevede forstørret trækkraft på grund af dets decentraliserede tjenester, der gjorde det muligt for enkeltpersoner at indstille deres spil, regler og odds.

$CHANCER styrker Chancer-platformen og tilbyder indehavere unikke muligheder for at drage fordel af deres forudsigelige markedspladser i henhold til deres ekspertise og interesser. Medlemmer, der har tokenet, kan lave deres markeder eller satse på, hvad andre Chancers skaber.

Er Chancer en god investering?

Chancer lover at transformere, hvordan vi forudsiger resultater og belønner nøjagtige forudsigelser i web3 -alderen.

Chancer-forsalget, som begyndte den 13. juni, er målrettet $15.000.000 og vil ske i 12 etaper. Aktivets værdi stiger i hver fase – i øjeblikket i anden fase.

Chancer-forsalget oversteg $1M for nylig, hvilket bekræfter fællesskabets entusiasme for den unikke decentraliserede betting platform. I mellemtiden indikerer køreplanen, at enhver bæredygtig stigning i $CHANCER kan ske i 2024, når den primære platform endelig lanceres.

Cardano – tager kryptovalutaer til sig

Mens Shiba Inu fortsætter med at tiltrække sig opmærksomhed, gør andre altcoins også bevægelser. Cardano er blandt de projekter, der har opnået betydelig trækkraft i rummet. Dets erfarne team har lanceret et bæredygtigt og sikkert netværk til at skabe smarte kontrakter og decentraliserede applikationer.

Cardano tilbyder en robust og skalerbar platform, der kan tilfredsstille fremtidig efterspørgsel i blockchain-området. Som følge heraf accepterer nogle institutioner Cardano og andre kryptoer som betalingsmuligheder. Som det ses her, forbliver Cardano en lukrativ investeringsmulighed.

