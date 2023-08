Bluzelle pris forudsigelse: Hvor længe vil denne BLZ pumpe holde?

Bluzelle (BLZ)-prisen er pludselig vågnet op, da efterspørgslen efter tokenet steg. BLZ steg til et højdepunkt på $0,1225 mandag, det højeste niveau siden februar i år. Det er steget med mere end 126 % fra det laveste niveau i år.

Hvad er BLZ, og hvorfor stiger det?

Bluzelle er en blockchain, der har unikke funktioner til eksisterende økosystemer som Ethereum og Solana. Det er en ekstremt hurtig platform med over 10.000 i transaktioner i sekundet (TPS), hvilket er hurtigere end de fleste blockchains.

Den anden vigtige Bluzelle-funktion er decentraliseret lagring, som er et indbygget alternativ til Filecoin og Arweave. Som sådan kan dets udviklere give afkald på det ekstra trin med at finde alternativer. Andre funktioner ved platformen er, at den er meget interoperabel, da den bruger Cosmos teknologi.

Bluzelle-prisen er steget kraftigt i de seneste par dage, da den vinder popularitet blandt kryptohandlere. Som vist nedenfor er det trending i de fleste sociale medieplatforme som Twitter (X) og StockTwits.

Derfor virker dette stævne som en pumpe-og-dump-ordning, da der ikke er nogen større nyheder, der er ansvarlige for flytningen. Et kig på data for børsvolumen viser, at de fleste af disse handler kommer fra Binance, den største børs i verden.

En anden mulig årsag er, at der er håb om en vigtig nyhed i de kommende dage. Tidligere har vi set nogle tokens stige forud for en større nyhed som et partnerskab eller netværksopgradering.

Bluzelle pris forudsigelse

Det daglige diagram viser, at BLZ-kursen pludselig vågnede fredag. Siden da er tokenet hoppet med mere end 100 % i et miljø med høj volumen. Bluzelle har krydset det vigtige modstandsniveau på $0,096, det højeste niveau den 16. april. Det er hoppet over 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) er hoppet over det ekstremt overkøbte niveau.

Derfor tror jeg på, at Bluzelles næste træk bliver nedad, efterhånden som pumpen falmer. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på $0,0900. Et brud over modstanden ved $0,1225 vil pege på mere opside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.