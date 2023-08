Sui-prisen stiger, men derfor bør du overveje Shiba Memu

Sui-prisen steg fra $0,1 for at udforske $2-mærket efter en bemærkelsesværdig stigning på 1.900%. Stigningen fulgte projektets indledende DEX-udbud i midten af april og den primære nettolancering den 3. maj.

Alt formåede dog ikke at bevare højderne og trak sig tilbage for at handle under $1-priszonen. I mellemtiden venter Sui-entusiaster på et opsving fra kryptovalutaen.

Sui prisprognose

SUI svæver på $0,6078 efter en stigning på 3%. Dets handelsvolumen er dog faldet med 22% til omkring $79 millioner. Ydermere steg tokenet 2% i løbet af den seneste uge. I mellemtiden bekræfter diagrammet bearishness, da SUI handler under 50-dages Simple Moving Average (SMA).

Relative Strength Index på 40,78 viser nært forestående oversolgte forhold for Sui, hvilket fremhæver en potentiel prisstigning. Desuden bølger Moving Average Convergence Divergence ud over signallinjen, med grønne lysestager dukker op. Det viser, at købere kommer med på markedet.

Indikatorerne bekræfter, at SUI-prisen kan stige i de kommende dage. Ikke desto mindre forbliver altcoinen massivt lavere end toppene i maj.

Alt andet end en kæmpe stigning fra støtten på $0,5592 vil betyde udfordringer med at ramme modstanden på $1, hvilket fører til flere prisfald.

Shiba Memu – Højere ROI og selvforsyning med AI

Shiba Memu er et nyt kryptoprojekt, der har til hensigt at dominere den igangværende meme-møntmani og stigende interesse for kunstig intelligens. Shiba Memu, der svarer til “100 marketingbureauer”, bruger maskinlæring og kunstig intelligens til at promovere sig selv.

Som et marketingkraftcenter bruger Shiba Memu AI-software til at lære af frugtbare promoveringstilgange, skabe PR og reklamere for sig selv på tværs af forskellige sociale platforme og fora.

Shia Memu bruger state-of-art teknologier til at sikre fordele såsom øget gennemsigtighed, selvforsyning og øget investeringsafkast. Projektet giver en lukrativ mulighed for entusiaster, der er interesseret i langsigtede betydelige overskud.

Bør du investere i Shiba Memu (SHMU)

Shiba Memu kunne være en mulighed for at tjene penge, da det kan drage fordel af dets fokus på kunstig intelligens. Efterhånden som mememønten udvikler sig, vil den blive mere kraftfuld og intelligent, hvilket fører til eksponentiel vækst. Udnyttelse af kunstig intelligens til forbedrede marketingmuligheder gør SHMU til en attraktiv kandidat til det næste bredbaserede kryptomarkedsrally.

Shiba Memus åbne forsalg har oversteget $1,8 millioner. Især SHMUs priser stiger hver dag kl. 18.00 GMT. Pressetidsværdien er $0,019675, hvorimod den næste pris ville være $0,019900. Du kan få adgang til alle oplysninger om dette forbløffende meme-møntprojekt på deres officielle hjemmeside.

Invezz.com rapporterede, hvordan Shiba Memu fortsætter med at skabe buzz på markedet for digitale aktiver på trods af den igangværende kryptovinter.

