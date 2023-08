Salget af den argentinske peso forværredes mandag, da bekymringerne for landets økonomi eskalerede. USD/ARS -parret steg med mere end 16 % og nåede et rekordhøjt niveau på 350. Det er steget med mere end 1.100 % i de seneste fem år, hvilket gør det til en af de dårligst præsterende valutaer i verden.

Argentina peso-krakket fortsætter

Den argentinske peso har været under pres i de sidste par år, da landets dårlige forvaltning fortsatte. Landet er blevet reddet af Den Internationale Valutafond (IMF) efter at have misligholdt sine forpligtelser flere gange. Den modtog for nylig endnu en redningsaktion, som jeg skrev her .

ARS-udsalget faldt igen mandag, efter at Javier Milei, en libertariansk kandidat vandt den primære afstemning med 30,1 %. Milei har udtrykt frustrationer over for flere institutioner, herunder landets centralbank. Som politisk nytilkommen er det stadig uklart, hvordan han vil regere, hvis han bliver valgt ved valget i november.

Argentinas problemer er dybere, end hvad de fleste analytikere havde forudsagt. For det første er landbrugssektoren, som understøtter økonomien, på hastige skridt. Nylige data viste, at dette års høst af majs og sojabønner vil være væsentligt lavere end historiske standarder. Som et resultat er Argentina blevet tvunget til at importere fødevarer i et forsøg på at sænke priserne.

Yderligere er Argentinas inflation steget, og analytikere mener, at den reelle situation er værre end hvad officielle data siger. Argentinas centralbank er blevet tvunget til at hæve renten, da tilliden til valutaen er faldet. Arbejdsløsheden er steget til over 7%.

USD/ARS teknisk analyse

Det ugentlige diagram viser, at USD til ARS-kursen er gået lodret i de seneste fem år. Det er steget med mere end 1.000% i denne periode, hvilket har ført til en formindsket middelklasse. Parret forbliver over alle glidende gennemsnit, mens oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) og Stokastisk Oscillator er flyttet til det overkøbte niveau.

Derfor er udsigterne for den argentinske peso bearish, og det næste niveau at se er på 400.

