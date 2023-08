Chancers forsalg. En god satsning i 2023 og fremover?

Chancer lancerede et forsalg af sit token den 13. juni 2023. Investorer købte $1,33 millioner af tokens to måneder efter lanceringen. Salget sker midt i den voksende begejstring for deres sociale betting platform, der er drevet af blockchain teknologi. For mange udgør Chancer en betydelig mulighed inden for betting – en af de stærkest voksende sektorer. Derudover giver dens peer-to-peer-væddemålsmodel investorerne mulighed for at være ansvarlige. Hvor god en satsning kan dette token så blive, når forsalget først skydes i gang?

Idéen bag Chancer og P2P betting

Copy link to section

I lang tid har væddemål været i hænderne på bookmakerne. Bookmakerne bestemmer, hvad spillere kan forudsige. De fastsætter også odds og spilleregler. Dette har begrænset væddemål til typiske sportsgrene og større begivenheder, såsom fodbold, basketball osv.

Chancer har derfor overvejet, hvordan investorerne og spillerne kan spille en større rolle. Via en blockchain-platform kan investorer satse eksternt på flere begivenheder. Dette inkluderer at give dem mulighed for at satse på de begivenheder eller situationer, som de kan lide.

Antag som et eksempel, at Louise forventer, at atlet A vinder et maraton. Jens har en anden mening, og de ønsker derfor at placere et væddemål for og imod begivenheden. Ved at bruge Chancer-platformen kan Louise skabe et væddemålsmarked for resultatet af maratonløbet. Hun kan så invitere Jens (peer) og dermed P2P-mærket. Under modellen kan Louise og Jens bestemme oddsene for at vinde, såvel som reglerne for at guide dem.

Med en P2P-model sigter Chancer mod at decentralisere væddemål. Modellen forventes at øge antallet af sandsynlige begivenheder og situationer at satse på.

Investeringsidéen bag Chancer

Copy link to section

Chancer kan føles som en forbedret betting platform, men er dog meget mere end blot dette. Platformen er bygget til at tiltrække investorer, der ønsker at øge deres passive indkomst.

For det første rummer Chancer-tokenet et stort potentiale. Tokenet er nøglen til at udveksle værdi på platformen og opkræve gevinster. Idet betting området er en stærk og voksende sektor, så vil flere væddere på Chancer hjælpe tokenet til at stige i pris.

For det andet bliver brugere belønnet for at skabe Chancer-markeder. Derfor giver platformen investorerne fordele for deres markedsskabende ekspertise og indsats.

For det tredje kan Chancers stake tokenet og generere udbytte. De får også nedsatte gebyrer for at oprette eller deltage i P2P-spil. Og når de får flere brugere til at tilslutte sig platformen, så bliver de belønnet for deres indsats.

Endelig giver det at eje tokenet investorerne en mulighed for at blive medlemmer af Chancer-fællesskabet. Investorerne kan bidrage, foreslå og give feedback om driften af platformen. Alt dette medvirker til at forøge tilliden og gennemsigtigheden, og gør Chancer til en virkelig brugerstyret platform.

Vil Chancer stige i 2023 og fremover?

Copy link to section

Chancer har tiltrukket stor efterspørgsel siden lanceringen af forsalget. Dette kunne indikere, at tokenet er gearet til et opadgående løb, når det børsnoteres i 3. kvartal af 2023. Der er således en stor chance for, at tokenet vil stige i værdi efter CEX-børsnoteringerne. Den første børsnotering vil være på Uniswap.

Ikke desto mindre kan langvarige Chancer-gevinster realiseres i 2024 og derefter. Dette vil være efter lanceringen af hovedplatformen, som vil betyde øget brug af platformen.

Med forventningerne til P2P-væddemål er en 10x stigning i Chancer-værdien i 2024 sandsynlig. I 2023 kunne værdistigninger bestemmes ved spekulation. En forsigtig prognose med en stigning på 100% i 2023 vil derfor være et realistisk mål.

Køb af Chancer under forsalget

Copy link to section

Chancer går til $0,011 under anden fase af forsalget – en stigning fra $0,01 i første fase.

I næste fase er tokenet sat til at stige til $0,012. Dette betyder, at $CHANCERs værdi er mindre i de indledende faser. Tokenet kan købes via ETH, USDT, BNB og BUSD.

Save