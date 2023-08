Hvad kan man forvente af RBI midt i potente tomatpriser, stigende CPI og faldende WPI?

Indiens inflationstakt for forbrugerprisindekset (CPI) har vist et kraftigt vende opad og er steget for anden måned i træk og nåede 7,4 % år/år i juli 2023.

Dette er væsentligt, fordi inflationen for første gang i fire måneder har oversteget den indiske Reserve Banks 4 %+(-) 2 % ÅÅ-inflationsmålsætningsbånd.

Det afgørende er, at CPI- eller detailinflationen har ramt et 15-måneders højdepunkt, hvilket falder under de 7,8 % YoY registreret i april 2022.

Det er ikke overraskende, at fødevarer i løbet af måneden viste sig at være den største udfordring for økonomien, hvor grøntsager tegnede sig for næsten en tredjedel af inflationen, på trods af at de kun udgjorde 6,04 % af CPI-kurven.

Heldigvis faldt kerne-CPI og faldt til 5,1 % år-til-år fra 5,3 % år-til-år i måneden før.

I betragtning af den høje vægtning af aggregerede fødevarer i CPI-kurven kan dette være et signal om, at selvom økonomien har været ramt af et alvorligt chok, kan det vise sig at være midlertidigt.

På den anden side faldt engrosprisindekset (WPI), som er stærkt påvirket af de fremherskende råvarepriser, med 1,4 % år-til-år.

CPI

At forberede den månedlige detailinflationsrapport for Indien er i sig selv en monumental opgave.

Priserne er indsamlet fra 99,5% af landets landsbyer og 98,5% af bymarkederne.

For juli måned steg CPI til 7,4 % år-til-år sammenlignet med 4,9 % år-til-år i den foregående måned.

For et år siden, i juli 2022, var detailinflationen 6,7 % år/år.

I den seneste rapport oplevede landdistrikterne en inflation på 7,6 % år-til-år, der var højere end CPI, mens byområder lå på 7,2 % år-til-år.

En nøglekomponent i stigningen var forbrugerfødevareprisindekset (CFPI), som registrerede en stigning på 11,5 % år-til-år sammenlignet med 4,5 % år-til-år i juni 2023 og 6,7 % år-til-år i juli 2022.

I dette tilfælde var situationen vendt, hvor byområderne oplevede en højere fødevareinflation på 12,3 % år-til-år, mens landdistrikterne var lavere med 11,0 % år-til-år.

Komponenter

Mad og drikkevarer

Fødevarer og drikkevarer, der tegner sig for 45,86 % af CPI-kurven, oplevede en inflation på 10,6 % år-til-år, drevet af grøntsager, som steg 37,3 % år-til-år.

Som en tommelfingerregel har udviklingsøkonomier en tendens til at have meget større tildelinger af fødevarer i deres inflationskurve sammenlignet med avancerede økonomier.

Som et resultat er Indien og andre udviklingslande modtagelige for pludselige stigninger i inflationen, midt i landbrugsforstyrrelser og dårligt vejr.

På trods af, at de kun tegner sig for 0,57% af CPI, var den primære bidragyder til stigningen i inflationen tomatpriser, som en Reuters-rapport bemærkede steg med ca. 1400% i de seneste tre måneder.

Andre væsentlige bidragsydere omfattede krydderier (21,6 % år-til-år), bælgfrugter (13,3 % år-til-år) og korn og produkter (13,0 % år-til-år).

Som helhed udgør grøntsager 7,46 % af kurven, mens krydderier, bælgfrugter og korn hver udgør henholdsvis 3,11 %, 2,95 % og 12,35 %.

I de seneste måneder er priserne på grøntsager (og især tomater) steget kraftigt på grund af ugunstige vejrforhold, herunder overskydende varme, ternet nedbør og tilhørende logistiske forstyrrelser.

Faktisk har CFPI nået sin højeste værdi siden oktober 2020.

Andre kategorier

Fra ovenstående graf er det tydeligt, at de andre nøglekategorier inden for CPI er tætpakket og har været konvergerende, mens mad og drikkevarer, som udgør næsten halvdelen af indekset, pludselig er rykket radikalt op.

Heldigvis gjorde denne dynamik det muligt for kerne-CPI at forblive under kontrol, men demonstrerer de kortsigtede udfordringer, Indien kan stå over for på grund af vejrrelaterede forstyrrelser, samtidig med at det understreger styrken af stigende tomatpriser i landet.

For at opnå jævnere inflationskurver kan betydningen af at investere i forbedret transport, kølekæder og opbevaring samt gennemsigtig prisopdagelse og udryddelse af sorte markedspraksis som hamstring ikke overvurderes.

Interesserede læsere kan lære mere om Indiens seneste tomat- og rispolitikker her.

Statsmæssigt CPI

Med undtagelse af Manipur og Tripura har staterne i det nordøstlige Indien holdt sig inden for RBI’s foreskrevne inflationsbånd.

Derudover er Jammu og Kashmir, Vestbengalen, Goa, Delhi og Lakshadweep også inden for målområdet.

Delhis detailinflation nåede op på 3,7 % år/år i juli måned.

Andaman- og Nicobar-øerne, en øgruppe på næsten 600 øer, registrerede et CPI på 6,08 % år-til-år, og manglede bare målloftet.

Chhattisgarh, en stat med en befolkning på 30 millioner mennesker, oplevede en inflation på 6,05 %, og den blev også skubbet over målet af den dramatiske stigning i tomatpriserne.

Foranstaltninger til at bremse fødevareinflationen

Indiens regering har taget visse skridt for at begrænse fødevareinflationen.

Nogle af nøgleforanstaltningerne omfatter:

Udsætning af tomater til subsidierede priser

Frigivelse af løg fra bufferlagre

Lette tomatimport fra Nepal

Forbud mod eksport af nogle rissorter

Frigivelse af pulser fra bufferlagre

Den forventede ankomst af nye friske markedsankomster af grøntsager

WPI

Engrosprisindekset (WPI)-inflationen blev registreret til (-)1,4 % for juli 2023 sammenlignet med -4,1 % i juni 2023.

Primære artikler, som udgør 22,62% af WPI-kurven, steg 7,6% år-til-år og blev ledet af fødevareartikler (14,3% år-til-år) og mineraler (5,2% år-år).

Prispresset for fødevarer kom fra grøntsager, som steg 62,1 % år-til-år.

I modsætning hertil er priserne på oliefrø (-9,6 % år-til-år) og råolie og naturgas (-13,7 % år-til-år) faldet siden den tilsvarende måned i det foregående år.

Fuel and Power, som udgør 13,15% af kurven, faldt med 12,8% år-til-år.

Fremstillede produkter, som udgør resten 64,23% af indekset, faldt også med 2,5% år-til-år, på grund af metaller (-6,1% år-til-år), kemikalier og kemiske produkter (-7,1% år-til-år), papir og papirprodukter (-8,3% YoY) og tekstiler (-9,0 % YoY).

Det skarpeste fald kom i vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer, som faldt med 22,6 % år/år.

Interessant nok faldt fremstillede fødevarer også og registrerede (-)4,0 % år/år.

WPI-fødevareindekset, som omfatter fødevarer fra primære artikler og fødevarer fra fremstillede produkter, steg fra (-)1,2 % YoY i juni 2023 til 7,8 % i juli 2023.

Som diskuteret tidligere kan vejrpåvirkningerne på både CPI og WPI gennem fødevarepriskanaler være betydelige som vist i grafen nedenfor (på årsbasis).

Copy link to section

I betragtning af, hvordan inflationen er steget i vejret, er det usandsynligt, at grøntsagspriserne vil lette meningsfuldt på et tidspunkt snart og kan bidrage til forhøjet overordnet inflation i mindst de næste 2-3 måneder.

Men det faktum, at CPI har overtrådt inflationsmålsloftet, kan få RBI til at hæve renten med 0,25 % på deres næste møde.

Dette sker efter, at RBI for et tredje møde i træk lod styringsrenten være uændret på 6,5 %, men hævede sin inflationsprognose for hele året fra 5,1 % til 5,4 % i august.

Det endelige resultat af CPI ved årets udgang vil afhænge af, hvor effektive regeringens strategier for at begrænse fødevareinflationen viser sig at være, samt af, om gunstige vejrforhold udspiller sig.

Det kan dog være, at kerneinflationen fortsat forbliver relativt upåvirket, især hvis WPI forbliver i et kontraherende område.

Alligevel kan et opadgående pres på råolie og internationale spiseoliepriser i de kommende måneder udgøre en risiko for WPI.

Fødevareinflationen, der er steget på tværs af CPI og WPI, vil fortsat være hovedproblemet i begge målinger frem til slutningen af året.

