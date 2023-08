DXY indeks: US dollar prognose forud for FOMC minutter

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Rallyet i US-dollarindekset (DXY) fortsatte i denne uge forud for de kommende FOMC-minutter. Det sprang til et højdepunkt på $103,27 onsdag, det højeste niveau siden den 6. juli. Det er steget med mere end 3,51 % fra det laveste niveau i år.

FOMC minutter forude

Copy link to section

Det amerikanske dollarindeks har været i en stærk bullish tendens i de seneste par uger, da investorer omfavnede en risiko-off-stemning. Der er risici ved den amerikanske økonomi, efter at Fitch nedjusterede kreditvurderingen fra AAA til AA+.

I en separat rapport nedjusterede Moody’s en flok amerikanske regionale banker og satte nogle prominente navne som Northern Trust og State Street til revision. Fitch har nu advaret om, at det kunne nedgradere nogle store banker, herunder JP Morgan.

Der er også en risiko for Kina, den næststørste økonomi i verden. Kinas statistikbureau offentliggjorde tirsdag en række svage økonomiske data. Detailsalg, industriproduktion og investeringer i anlægsaktiver steg i et langsommere tempo, hvilket skubbede bankerne til at skære ned på de økonomiske udsigter.

https://www.youtube.com/watch?v=UaqgA3HWh5s

Derfor er den amerikanske dollar blevet en kilde til tilflugt blandt investorer. Dette synspunkt blev understøttet af de seneste amerikanske detailsalgstal, som viste, at udgifterne forblev robuste i juli. Detailsalget steg med 0,7%, mens kernesalget steg med 1%, hvilket slog analytikeres skøn.

FOMC minutter forude

Copy link to section

Den næste vigtige USD-nyhed vil være det kommende referat af det sidste møde i Federal Reserve-mødet. Dette referat vil give flere detaljer om de drøftelser, der fandt sted på mødet, og hvordan medlemmerne drøftede.

Mødet kom før USA offentliggjorde sidste uges forbrugerinflationsdata. Det samlede CPI steg til 3,2 %, mens kerne-CPI faldt til 4,7 %. Derfor kan udsigterne for referatet ændre sig, da Fed har flere data at behandle forud for næste møde den 26. september.

Der er bekymring for, at genstart af tilbagebetaling af studielån vil bremse forbrugernes forbrug. I et notat sagde analytikere hos ING:

“Bekymringen er, at det (tilbagebetaling af studielån) også vil øge chancerne for recession, hvilket vi tror vil afskrække Fed fra yderligere rentestigninger. I stedet forventer vi rentenedsættelser fra marts 2024.”

US dollar indeks prognose

Copy link to section

Save

Det daglige diagram viser, at DXY-indekset har været i en stærk bullish trend i de seneste par uger. I denne periode har det vendt det vigtige modstandsniveau på $100,75 til en støtte.

Indekset er også hoppet over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) nærmer sig det overkøbte niveau. Det nærmer sig også nøglemodstandsniveauet på $103,45, det højeste punkt den 6. juli.

Derfor er udsigterne for dollarindekset bullish, og det næste niveau at se er på $104,62, det højeste niveau den 31. maj.

Save