USD/KRW-analyse som Sydkoreas import, eksport falder igen

USD/KRW- kursrallyet fortsatte onsdag efter endnu et sæt svage økonomiske data fra Sydkorea. Det sprang til et højdepunkt på 1.338,20, det højeste punkt siden 17. maj.

Svage Sydkorea-data

Copy link to section

Sydkoreas økonomi kæmper, da den eksterne efterspørgsel efter nogle af dets produkter aftager. Data fra handelsministeriet viste, at eksporten faldt med 16,4 % i juli efter et fald på 16,5 % i den foregående måned. Som jeg skrev her , har eksporten været faldende siden november.

I mellemtiden faldt Sydkoreas import med 25,4 % i juli, hvilket førte til et handelsoverskud på 1,56 mia. Disse tal betyder, at landets økonomi ikke klarer sig godt, mest på grund af den haltende efterspørgsel efter halvledere.

Derfor er der sandsynlighed for, at Bank of Korea vil holde renten uændret i de næste par måneder. I juli efterlod den dem intakte for fjerde måned i træk og insisterede på, at det var for tidligt at begynde at tale om rentenedsættelser.

USD/KRW-parret reagerede også mildt på data fra USA. I en rapport bemærkede statistikbureauet, at detailsalget steg i juli, da inflationen drev nedad. Det overordnede detailsalg steg med 0,7 % i juli, mens kernetallet steg med 1 %.

Derfor kan Fed levere endnu en renteforhøjelse på sit septembermøde. Hvis dette sker, vil det presse renterne til det højeste niveau i mere end 23 år. Fed vil offentliggøre et referat af sit sidste møde onsdag.

USD/KRW teknisk analyse

Copy link to section

Save

USDKRW-diagram af TradingView

USD til KRW-kursen har været i en stærk bullish tendens i de seneste par uger. Denne rebound startede, da parret dannede et dobbeltbundsmønster på 1.263. Den bevægede sig for nylig over halsudskæringen af dette mønster ved 1.322 og nærmer sig den næste modstand ved 1.343.

Parret har bevæget sig over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste nøglemodstandsniveau på 1.360.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.