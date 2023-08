Den kommende $AITECH airdrop kan være endnu et velorkestreret svindelnummer, der kan koste investorer millioner af dollars. En person, der er bekendt med problemet, skrev til iNvezz med detaljer om tokenet og dets skaber.

Hvorfor $AITECH kunne være fidus

AITECH er et kommende blockchain-projekt grundlagt af Paul Farhi, en velkendt spiller inden for investeringssvindel i Storbritannien. Ifølge AITECHs hjemmeside beskriver Farhi sig selv som stifter og leder af internationale operationer. Han siger også dette om sig selv :

“I begyndelsen med fokus på ejendom og kunst, ændrede Pauls bane sig, da han blev introduceret til Bitcoin i 2015, hvilket antændte en urokkelig lidenskab i ham. Fra det tidspunkt frem, så han aldrig tilbage.”

Hvad Paul Farhi undlader at nævne er, at han orkestrerede en velkendt fidus i Storbritannien kendt som Park First. Denne ordning tilskyndede tusindvis af mennesker til at investere i lagerenheder og parkeringspladser i lufthavne og opnå et afkast på 14 % inden for to år.

Ordningen blev et hit og tiltrak tusindvis af kunder og 230 millioner i finansiering. Det faldt derefter i likvidation, og firmaet blev tvunget til at betale 25 millioner pund af FCA. FCA beskrev ordningen som en “ulovlig kollektiv investeringsordning”, der brugte vildledende udsagn.

Især Paul Farhi blev nævnt i en anden ordning kendt som Allansons Growth Market, hvor kunderne tabte over 20 millioner pund.

Hvad er AITECH?

AITECH, virksomheden startet af Paul Farhi, hæver nu 8 millioner dollars fra investorer forud for airdrop, som er planlagt til at ske den 24. august. Gennem online markedsføring er AITECH blevet populær på sociale medier, som har set det få over 158.000 Twitter-følgere. Et kig på dens Twitter-side viser, at virksomheden nu opererer i Dubai, et sted med slappe reguleringspolitikker.

Ifølge deres hvidbog har Paul Farhis Solidus bygget et stort High-Performance Computing (HPC) datacenter placeret i Den Europæiske Union. Det sigter mod at levere denne infrastruktur til virksomheder, der udnytter kunstig intelligens og andre cloud computing-funktioner. Den vil bruge Artificial Intelligence as a Service (AIAAS)-modellen, som vil blive drevet af AITECH-tokenet.

Solidus vil have fire indtægtskilder: AIAAS, Blockchain-as-a-Service, AI-markedsplads og HPC-kraft. $AITECH er designet til at licensere disse tjenester, belønne brugere og DAO-styring.

Som vi skrev her, har antallet af krypto-svindel været stigende i de seneste par år. Denne stigning er blevet understøttet af lempelige regler i sektoren.

