USD/CNY: Renmnibi er i fare, da PBoC kæmper for at redde valutaen

Salget af renmnibi aftager ikke, selv om de kinesiske myndigheder intensiverede foranstaltningerne til at støtte valutaen. USD/CNY -kursen steg til det højeste niveau på 7,31, det højeste niveau siden november sidste år. Den er steget med næsten 9 % fra det højeste niveau i år til dato.

Kina klarer sig dårligere end forventet

Tidligere på ugen skrev jeg, at Kinas detailsalg, industriproduktion og investeringer i anlægsaktiver steg i et langsommere tempo end forventet i juli. Alle disse tal har været faldende det meste af dette år.

Yderligere data offentliggjort for to uger siden afslørede, at Kinas eksport og import faldt i juli. Faldet i dets import skubbede Kinas handelsoverskud til over 80 milliarder dollars i løbet af måneden.

Analytikere mener, at Kinas økonomi klarer sig dårligere end de officielle tal forudsiger. For det første har de fleste statsejede ejendomsselskaber advaret om, at deres overskud vil falde i år.

Disse virksomheder slutter sig til privatejede virksomheder, som er på randen af at kollapse. Evergrande ansøgte om konkursbeskyttelse i New York, og Country Garden er ved at gå ind i omstrukturering. Andre mindre ejendomsselskaber klarer sig dårligere.

Sammenbruddet af Kinas ejendomssektor er vigtigt, fordi det tegner sig for mere end en fjerdedel af økonomien. Samtidig viste data offentliggjort af både S&P og Caixin, at PMI for fremstilling er faldet i de seneste par måneder. Prisen for at sende containere fra Kina falder også, hvilket fremgår af den svage ZIM Integrated-indtjening.

I mellemtiden har de igangværende spændinger mellem USA og Kina indflydelse på investeringerne i landet. Som følge heraf er udenlandske direkte investeringer (FDI) i kinesiske virksomheder kollapset.

Det er på denne baggrund, at PBOC har truffet foranstaltninger for at støtte økonomien, få dage efter at den sænkede renterne. Banken satte det daglige midtpunkt for renminbi til 7.200, lavere end estimatet på 7.3047. I en note sagde en Goldman Sachs-analytiker:

“Ideelt set ville de gerne sænke renten uden renminbi-afskrivning, men i betragtning af hvor stærk dollaren er, og hvor høje amerikanske renter er, kan du ikke gøre det.”

USD/CNY teknisk analyse

USD/CNY-kursen har været i en kraftig opadgående tendens i de seneste måneder. Det er forblevet over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit og det vigtige støtteniveau på 7,1178, det laveste niveau den 17. juli. Parret har gentestet støtten til 7,2662 (højeste 30. juni).

Derfor tyder fundamentale forhold på, at USD til CNY-parret vil fortsætte med at stige, efterhånden som udsigterne for kineserne bliver mørkere. Dette er på linje med min tidligere yuan-prognose.

