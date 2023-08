Den britiske boligbygger Crest Nicholson reducerer udsigterne for hele året

Aktierne i Crest Nicholson Holdings PLC (LON: CRST) lavede et år-til-dato lavpunkt i morges, efter at boligbyggeren advarede om fortsat svaghed forude.

Crest Nicholson bebrejder renter på realkreditlån

I mandags gav byggefirmaet skylden for højere realkreditrenter og økonomisk usikkerhed, da det trimmede sine guidancer for helårets justerede resultat før skat.

Crest forventer nu at slutte indeværende år med £50 millioner i resultat før skat på en justeret basis – et markant fald fra dets tidligere guidance på £73,3 millioner. Det London-noterede firma sagde i en pressemeddelelse i dag:

Mens prisfastsættelsen er forblevet robust på et marked med begrænset udbud og få nødlidende sælgere, afskrækker den økonomiske usikkerhed potentielle flyttemænd.

Peers, herunder Bellway og Barratt Developments, gentog det samme i de seneste uger. Crest-aktien er nu faldet omkring 35% i forhold til det højeste niveau i april.

Crest Nicholson har haft en svag start på H2

Crest Nicholson så sit ugentlige salg pr. outlet stå på 0,25 boliger i de syv uger frem til den 18. august. Det havde tidligere guidet til 0,50 enheder for den bagerste halvdel af 2023.

Bemærk, at byggefirmaet rapporterede et 60% årligt fald i sit overskud for første halvår i juni. Ifølge Russ Mold – investeringsdirektør hos AJ Bell:

Omfanget af Crest Nicholsons advarsel kan komme som et chok for investorer, da det rapporterede sine H1-resultater for blot et par måneder siden, og dette antyder hastigheden og omfanget af forringelsen i markedet.

CRST udbetaler i øjeblikket et udbytte på 9,65 %. Også i mandags sagde Rightmove, at udbudspriserne i gennemsnit for boliger i Det Forenede Kongerige faldt markant denne måned.

