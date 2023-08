Efterhånden som DAX-indekset stiger, tror jeg, at det snart kan falde til €15.000

Det tyske DAX-indeks genoprettede mandag, selvom de europæiske naturgaspriser steg og svage økonomiske tal. Indekset steg til €15.665 mandag, højere end sidste uges laveste på €15.482. Andre europæiske indekser som Dow Jones, FTSE MIB og CAC 40 steg også.

Der er stadig store bekymringer

De tyske DAX og andre indekser genoprettede mandag, da investorerne reagerede på flere vigtige nyheder. For det første fortsatte Kinas centralbank med at støtte økonomien ved at gennemføre endnu en rentenedsættelse. Det sænkede den etårige prime-rente for lån og efterlod den 5-årige rente uændret.

Analytikere mener, at disse rentenedsættelser ikke vil have en positiv indvirkning på den kinesiske økonomi. For det første har de fleste virksomheder og enkeltpersoner påbegyndt en balanceforbedring, mens de flytter for at reducere deres gæld. Dette vil påvirke nøglesektorer af økonomien som fast ejendom og fremstilling.

Kina er et vigtigt land for tyske virksomheder som BMW, Volkswagen og BASF, der driver meget forretning i Kina.

I mellemtiden genoptog de europæiske naturgaspriser deres stigning som bekymring for LNG-strømme fra Australien. Prisen på titeloverførselsfaciliteten steg til €41 per megawatt-time, et par point under det højeste niveau i denne måned. Den er steget med mere end 50 % fra denne måneds laveste.

De skyhøje gaspriser betyder, at den europæiske inflation vil vende tilbage, hvilket lægger pres på Den Europæiske Centralbank (ECB). De fleste analytikere forventer, at ECB enten vil sætte sine renteforhøjelser på pause eller gennemføre en mere i år.

Stigende gaspriser vil også påvirke landets inflation, som har været aftagende i et hurtigt tempo på det seneste. Data fra statistikbureauet viste, at producentprisindekset (PPI) faldt med det højeste tempo siden 2009. PPI faldt med 6 %, større end de forventede 5,1 %.

De bedste i DAX-indekset var Adidas, Sartorius, Commerzbank, MTU Aero, Zalando og Airbus Group. Alle disse aktier steg med mere end 1,50 %. De største efternøler i indekset var Vonovia, Covestro og Siemens Energy.

DAX indeks prognose

DAX-indekset dannede et triple-top-mønster til €16.347 mellem juni og august. I prishandlingsanalyse er dette mønster normalt et bearish tegn. Dens halsudskæring var på €15.426, tæt på det laveste niveau i sidste uge.

DAX-indekset trak sig også tilbage under den stigende trendlinje vist med grønt. Denne trendlinje forbinder de laveste niveauer siden december sidste år. Det har også krydset det 50-dages glidende gennemsnit.

Derfor har indekset flere ingredienser til at fortsætte den bearish trend i de kommende dage. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på €15.000.

