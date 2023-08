Prognose for olivenoliepris: Ingen ende i sigte for bemærkelsesværdig rally

Prisstigningen på olivenolie fortsatte i denne uge, da industrien forbereder sig på mere modvind, efterhånden som udbuddet svinder ind, og efterspørgslen forbliver på et højt niveau. Data indsamlet af YCharts viser, at olivenolie steg til $8.599 i mandags, hvor det højeste niveau nogensinde har startet året på $5.792.

Ekstremt vejrs indvirkning på olivenolie

Copy link to section

Bekymringer om klimaændringer har spredt sig i de seneste par år, efterhånden som lande rundt om i verden gennemgår en langvarig tørke. Europa er ikke blevet efterladt i denne krise, hvor de fleste lande går igennem ekstrem varme, og Rhinen begynder at tørre.

Som følge heraf er landbrugsproduktionen i lande som Italien og Spanien blevet forværret i et stykke tid, selvom efterspørgslen stiger. Olivenolie er en af de kæmpende afgrøder, som har været med til at presse prisen til rekordhøje.

Nylige data viser, at temperaturerne i lande som Spanien, Grækenland og Italien er steget og nåede 40 grader på nogle dage. Som et resultat udskiller oliventræer deres frugter i et forsøg på at bevare fugt.

Nylige data viser, at Spaniens produktion faldt til 620.000 tons, lavere end det femårige gennemsnit på 1,3 millioner tons. Spanien er den største olivenolieproducent, som jeg skrev her . Og analytikere anslår, at den europæiske produktion i gennemsnit vil være på 700.000 tons, et fald på 30% fra det femårige gennemsnit. På verdensplan er produktionen sat til at falde med 20 % i år.

Efterspørgslen på den anden side forventes at forblive højere, efterhånden som verdensøkonomien genopretter sig, og befolkningen fortsætter med at vokse. Dette er vigtigt, da olivenolie er et basisprodukt, der har forskellige anvendelser som madlavning, salatdressing, bagning, hudpleje, hårpleje og medicin. Analytikere forventer, at markedet for ekstra jomfru olivenolie vokser med en CAGR på 5,30 %, selvom forsyningerne falder.

Yderligere, der påvirker situationen, er, at olivenolie ikke har nære alternativer. Og selv disse alternativer som kokosolie, solsikkeolie og mandelolie bliver påvirket af den stærke varme.

Prisprognose for olivenolie

Copy link to section

Udsigterne for olivenoliepriserne er stadig positive på grund af ubalancen mellem udbud og efterspørgsel. Derfor vil den næste vigtige modstand at se på være på $9.000. Et brud over dette niveau vil se olivenoliepriser nær den afgørende modstand på $10.000.

Save