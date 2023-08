Bitcoin rejser 25K efter Shiba Memu-investorer trodser bjørnemarkedet for at bringe forsalget over $2 mio

Kryptomarkederne er overraskende faldende efter nogle perioder med modstandskraft. Bitcoins pris er faldet til under $26.000, det laveste i 2 måneder. Tabene er blevet replikeret på tværs af kryptosektoren. I mellemtiden er investorerne meget optimistiske med hensyn til potentialet i det nye kryptotoken Shiba Memu (SHMU). Lynforsalget har rejst 2,15 millioner dollars, da det nye meme-token er klar til lancering.

Svag kryptostemning skader Bitcoin og større kryptoer

Bitcoins fald i ugen kommer på baggrund af svag markedsstemning. Svagheden kommer efter rapporter om, at Elon Musk-ejede SpaceX solgte Bitcoin for 373 millioner dollars. Bitcoins blev købt i løbet af 2021-2022-året. Salget kan have dæmpet stemningen, da investorer har betragtet Musk som en stor krypto-influencer.

Faldet i Bitcoin falder også sammen med problemerne på dets derivatmarkeder. Investorer siges at have likvideret futureskontrakter i hundredvis af millioner af dollars i denne uge. Likvidationerne burde ikke overraske, da kryptovalutaer er gået i stå og er steget lavere i over en måned. Normalt vil derivatkontrakter blive likvideret efter et længerevarende fald i aktivprisen.

Men midt i bjørnescenariet, der udfolder sig, er der stærk entusiasme for nyligt lancerede kryptoprojekter. Dette kunne være historien bag det AI-ledede token Shiba Memu.

Shiba Memu og dets AI løfter

Shiba Memus presale-krav er uden tvivl blevet drevet af dens kunstige intelligens-vinkel. I lang tid er meme-kryptovalutaer blevet kritiseret for at mangle fundamental værdi. Shiba Memu får et værditilbud fra et AI-fokus.

I det væsentlige vil Shiba Memu være et selvmarkedsføringsprojekt. I modsætning til sine forgængere, som er afhængige af menneskelig indsats for at få trækkraft, vil Shiba Memu markedsføre sig selv. AI kan udforske og forbedre de bedste marketingstrategier. Som sådan kan den generere sin egen hype ved hjælp af menneskelignende læringsevner.

Meme-geniet kan også interagere med sit fællesskab. Brugere kan stille spørgsmål til Shiba Memu-robotten, give feedback og interagere med den gennem et AI-dashboard. I fremtiden er der ingen grænse for, hvad Shiba Memu kan gøre givet disse menneskelignende evner. Dette gør Shiba Memu til et potentielt bæredygtigt projekt for at slå sine meme-kammerater i spillet.

Shiba Memu-analyse i lyset af kryptostemningen

Baseret på denne uges præstation inden for krypto, ville man have forventet, at et Shiba Memu-forsalg ville bremse. Når alt kommer til alt, har kryptovalutaer en tendens til at bevæge sig på samme måde. Det stigende forsalg viser dog, at investorernes jagt på nye kryptoprojekter er i gang.

Disse projekter kan potentielt give supernormale afkast, da de endnu ikke er opført på listen. Dette betyder, at tokens på forudsalg som Shiba Memu er mindre påvirket af den fremherskende krypto-stemning.

Shiba Memus prisdynamik er også en attraktion for investorer. Prisen på tokenet stiger dagligt kl. 18.00 GMT. I løbet af den 8-ugers forsalgsperiode vil værdien af investeringen stige betydeligt. For tidlige investorer vil værdien af deres beholdning på den første dag fordobles fra $0,011125 til $0,0244. Med stigningerne har Shiba Memu sat en trend, der kunne fortsætte, givet den store efterspørgsel.

Hvor attraktiv er Shiba Memu?

Shiba Memu rummer et stort potentiale på grund af dets AI-applikation og muligheder. Men udover AI er Shiba Memu et meme-token. Disse tokens behøver ikke en introduktion, da de altid er store prisbevægelser på kryptomarkeder.

Shiba Memu er attraktiv ved, at den kan stige med marginer udstillet af sine meme-kammerater og overgå dem. Der er en potentiel stigning på 10x, 20x eller 50x for tokenet efter notering. Tokens med en meme-etiket har overskredet disse marginer, og Shiba Memu er muligvis ikke en undtagelse. Fremskrivningen, sammen med et AI-fokus, gør Shiba Memu til en potentiel investering for 2023 og fremover.

