Chancer ($CHANCER): en modgift til den skrantende play-to-earn-sektor?

GameFi-tokens blomstrede efter eksplosive to år, der tog deres markedsværdi til $27 mia. i begyndelsen af 2022. Grundlæggende mangler i play-to-earn-konceptet fik imidlertid markedssektoren, der engang tiltrak topinfluentere og investorer, til at falde til $3 mia. i markedsværdi i 2023.

Iboende modelproblemer skader P2E-markederne

Anerkendte udviklere mener, at P2E-spil mislykkes, da de ignorerer engagerende spillemekanik og bæredygtige indtægtsstrømme. Projekter uden passiv indkomst dør med tiden. For eksempel finder spillere play-to-earn mindre attraktivt under betydelige dyk på kryptovaluta markedet – en fortælling, der har domineret det seneste år.

Faktisk har P2E-skabere undladt at fokusere på mekanik, der tiltrækker og fastholder deltagere, der er interesserede i stabile indtægtsstrømme.

Chancer ($CHANCER): revolutionerer krypto gaming

I mellemtiden vil de kommende onlinespil revolutionere play-to-earn-sektoren ved at tiltrække web2- og web3-fans, skabe bæredygtige forretningsmodeller og forbedre gameplayet. Blockchain-drevne modeller vil hjælpe med at opnå det.

Chancer ønsker at transformere kryptospil med verdens første decentraliserede markedsplads. Den innovative platform giver spillere mulighed for at vælge spillet, foretrukne regler og odds for at satse mod andre spillere over hele kloden. I stedet for at operere inden for de grænser, som bookmakere tilbyder, tillader Chancer krypto-fans at skabe skræddersyede peer-to-peer-væddemålsmarkeder.

Chancer giver spillere mulighed for at blive kraftcenteret, da de kan vælge spillet, foretrukne regler og odds for at spille mod venner og andre individer globalt.

Mens de fleste konkurrenter fokuserer på topbegivenheder såsom sport, tillader Chancer væddemål på enhver begivenhed. Alt er gennemsigtigt, og deltagerne har fuld kontrol over spillet.

Chancer-forsalget, der blev lanceret den 13. juni 2023, vil rejse $15.000.000 i 12 etaper. Spillere vil bruge det originale $CHANCER-token til at muliggøre væddemål på platformen.

Entusiaster kan købe Chancer-tokenet via deres officielle hjemmeside, som handles til $0,011 under denne udgivelse.

Projektets inkluderende og multifunktionelle funktioner vil tiltrække flere kryptoinvestorer på grund af potentiel passiv indkomst.

Bør du investere i Chancer?

Chancer kan være en ideel platform for kryptoinvestorer, der er klar til øgede passive indkomster. $CHANCER har et massivt bullish potentiale som et byttemiddel på Chancer-markedet. Invezz.com rapporterede, at altcoinen kunne blomstre i 2023 og derefter.

Du kan købe Chancer ved forsalg ved at bruge BUSD, BNB, USDT og Ether for at nyde potentielle 10x prisstigninger.

Chancer byder velkommen til en ny æra inden for kryptovalutaspil, idet han udnytter blockchain-teknologien for at tilbyde, hvad publikum ønsker. En sådan model vil udmønte sig i et stadigt voksende og bæredygtigt projekt. Du kan slutte dig til Chancer i dag for at nyde de tidlige dage med revolutioneret spil for at tjene penge.

