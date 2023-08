Det var en vanskelig uge for kryptovalutaer, da Bitcoin-prisen endelig fik et nedadgående udbrud og faldt under støtten på $26.000. De fleste mønter og tokens trak sig tilbage, hvilket bragte den samlede markedsværdi for kryptovalutaer til ~1 billion dollars.

Nogle analytikere mener, at kryptovalutaer vil fortsætte med at falde i de kommende uger, efterhånden som efterspørgslen aftager. Andre mener på den anden side, at dette fald blot var en shakedown, som kunne presse kryptovalutapriserne højere. I en e-mailet note sagde Nathan Leung, medstifter af Cryptonauts:

“Dette kan være en af de sidste shakeouts før begyndelsen af en ny bølge af en opadgående cyklus. For nylig rapporterede Decrypt det højeste antal Bitcoin-hodlere – hvilket betyder, at de fleste af os ikke engang rører ved den Bitcoin, der sidder i pengepungen. Det, vi ser, er en likvidering af longs på ordrebøger, da shortsene spiser sig igennem købsvæggen.”

Chancer price prediction

En kryptovaluta, der ikke går igennem en kryptovinter, er Chancer, en kommende platform, der har rejst over 1,5 millioner dollars i de seneste par uger. For begyndere er Chancer en virksomhed, der forsøger at ruske op i sportsbetting branchen ved hjælp af blockchain-teknologien.

Betting er en stor branche, der er klar til at trives i de næste par år. De fleste virksomheder i branchen rapporterede om et tocifret spring i omsætningen i andet kvartal. Flutter Entertainment, selskab af Fanduel, oplevede sin omsætning vokse med over 25% i første halvdel af året.

Chancer søger at forstyrre industrien ved at skabe en platform, der i sidste ende vil blive drevet og administreret af en decentraliseret autonom organisation (DAO). Derudover vil $CHANCER token-indehavere være i stand til at oprette deres egne væddemålsmarkeder, livestreame dem og derefter tage en del af indtægterne.

Chancers token-salg får flere brugere, som bruger deres ETH, USDT, BNB og BUSD til at købe det. Indtil videre har udviklerne rejst over 1,52 millioner dollars, da de hurtigt nærmer sig målet på 2 millioner dollars. Hvis denne tendens fortsætter, er der sandsynlighed for, at den første fase af token-salget slutter i de kommende uger. Du kan købe Chancer token salget her og læs hvidbogen her.

Injektiv prognose

Det daglige diagram viser, at INJ-prisen styrtede hårdt torsdag og nåede et lavpunkt på $6,50. Det vendte derefter tilbage og handlede til $8 lørdag. Prisen har bevæget sig over den stigende trendlinje vist i sort. Det er også flyttet til konsolideringsniveauet for 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit.

Når vi ser tilbage, dannede Injective Price et dobbelt-top-mønster til $9.880, hvis halsudskæring var på $5.4113. Derfor er der en sandsynlighed for, at det nuværende INJ-pristilbageslag er et dødt kattespring, hvilket sandsynligvis vil få det til at genoptage den nedadgående tendens. Det umiddelbare niveau at se vil være på $6,56.

