USD/PKR: Pakistansk rupee er dødsdømt, mens dykket fortsætter

Den pakistanske rupees dyk tog fart, da valutaen faldt til det laveste niveau nogensinde. USD/PKR steg til et højdepunkt på 297,05 tirsdag, hvilket betyder, at den er steget med mere end 31 % i år.

Der er fortsat modvind fra Pakistan

Den pakistanske økonomi står over for betydelig modvind, hvilket påvirker dens lokale valuta. En del af udfordringen er på grund af den stærke amerikanske dollar, som er steget i vejret mod de fleste emerging markets valutaer som den russiske rubel og argentinske peso.

Dollaren er steget, mens investorer fortsætter med at bekymre sig om de næste handlinger fra Federal Reserve. De fleste analytikere mener, at Fed vil fortsætte med at hæve renten i september takket være de stærke økonomiske tal.

Nylige data viste, at det amerikanske detailsalg steg i juli, da inflationen faldt. Samtidig fortsatte fremstillings- og industriproduktionen med at boome i juli, mens arbejdsløsheden forbliver på det laveste niveau i årtier.

Pakistan står på den anden side over for alvorlige udfordringer. Som jeg skrev her , mens landet indgik en finansieringsaftale med IMF i juli, bliver det nødvendigt at rejse yderligere kapital i de kommende år.

Samtidig gennemgår landet en stor politisk krise, der har medført, at Imran Khan er flyttet i fængsel. Hans tilhængere har fortsat protesteret mod hans løsladelse, mens regeringen forbereder et valg i 2024.

Disse udfordringer risikerer at forværre de pakistanske økonomiske udsigter i et stykke tid. Som følge heraf forbliver efterspørgslen efter den amerikanske dollar og andre udenlandske valutaer høj i Pakistan. Samtidig er landets arbejdsløshed og inflation steget. Officielle tal viser, at inflationen steg til 28,3 % i juli, og rupierkrakket vil gøre det værre.

Derfor er der en sandsynlighed for, at den pakistanske rupee-nedsmeltning vil fortsætte et stykke tid, da der ikke er nogen bullish katalysatorer.

USD/PKR teknisk analyse

USDPKR-diagram af TradingView

USD til PKR-kursen er steget til det højeste niveau nogensinde. På det daglige diagram ser vi, at parret steg over det vigtige modstandsniveau på 288,34, det højeste niveau den 15. april. Kursen er steget over det 50-dages glidende gennemsnit, mens MACD er drevet opad.

Derfor er udsigterne for parret bullish, hvor det næste vigtige modstandsniveau at se er på 310. Stop-loss for dette niveau er på 288.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.