Nifty 50-indekset er trukket sig tilbage: Købe dip eller sælg rip?

Nifty 50 -indekset har trukket sig tilbage i de seneste par uger, da investorerne fokuserede på obligationsmarkedet, og da investorerne begyndte at tage overskud. Efter at have steget til rekordhøjden på 19.988 INR i juli, er indekset trukket tilbage med 3 % til 19.397 INR. På trods af tilbagetoget er det blå-chip indiske indeks steget med mere end 15 % fra det laveste niveau i marts.

Globale aktier trækker sig tilbage

Globale aktier har trukket sig tilbage i de seneste par uger, da bekymringerne for obligationsmarkedet og Kinas afmatning blev intensiveret. I USA er indekser som Nasdaq 100 og S&P 500 trukket tilbage med mere end 5 % fra det højeste år til dato.

Amerikanske obligationsrenter, som bevæger sig omvendt i forhold til kursen, er hoppet til det højeste niveau i mere end et årti. Det 10-årige afkast steg til 4,30%, mens det 30-årige afkast steg til 4,38%. Denne præstation betyder, at Fed sandsynligvis vil fortsætte med at hæve renten på de kommende møder.

Nifty 50-indekset trak sig også tilbage og trak sig også tilbage på grund af bekymringer om Kina. Som jeg skrev her , er den kinesiske økonomi ved at bremse i et hurtigere tempo end forventet. Økonomien gennemgår vigtige udfordringer med hensyn til efterspørgsel, demografi, gæld og afkobling. Dette er bemærkelsesværdigt, da de fleste indiske virksomheder har nogle aktiviteter i Kina.

De seneste Nifty 50-nyheder var på Jio Financial, et selskab ejet af Reliance Industries. Jio Financial, som har et partnerskab med Blackrock, så sin aktie dykke efter at have gået på børsen.

De fleste virksomheder i indekset har trukket sig tilbage inden for de seneste 30 dage. Bajaj Financial, Bharat Petroleum, Asian Paints, Britannia Industries og SBI er faldet med mere end 10%. Andre efternøler var Kotak Mahindra, Hero Motorcorp og Bajaj Auto.

På den anden side var de bedste resultater i Nifty 50-indekset Cipla, Adani Ports and Special Economic Zone, NTPC og Adani Enterprise. Alle disse aktier er steget med mere end 10%.

Fin 50 indeks prognose

Det daglige diagram viser, at Nifty 50-indekset er trukket tilbage i de seneste par uger. Det trak sig tilbage fra det hidtil høje niveau på 19.988 INR til 19.397 INR. På det daglige diagram har indekset dannet en faldende kanal vist med grønt. Det er forblevet over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Nifty 50-indekset forbliver over den vigtige støtte på ₹18.896, det højeste punkt i november sidste år. Derfor mener jeg, at denne dip er værd at købe for nu. Mit mål er, at indekset gentester støtten ved ₹18.900 og derefter gentester modstanden ved ₹20.000.

