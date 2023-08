USD/THB-analyse, efterhånden som den thailandske baht genvinder momentum

USD/THB- kursen er faldet i de seneste fem dage i træk, efterhånden som den thailandske bahts rebound tog fart. Parret handlede til 34,83 onsdag, lavere end sidste uges højeste på 35,57.

Thai BNP-data

Copy link to section

Thailand har skabt overskrifter de seneste par dage. Den vigtigste nyhed var om Thaksin Shinawatra, den tidligere premierminister, der blev fængslet efter at være vendt tilbage fra eksil tirsdag.

En anden afgørende nyhed var, at parlamentet stemte Srettha Thavisin som ny premierminister efter et langt politisk dødvande. Srettha er en ejendomsmogul fra Pheu Thai Party.

https://www.youtube.com/watch?v=4ClFXDtY1Sc&pp=ygUHdGhhaSBwbQ%3D%3D

I mellemtiden offentliggjorde Thailand relativt svage økonomiske tal tirsdag. Data viste, at økonomien steg med 0,20 % i andet kvartal efter en vækst på 1,70 % i det foregående kvartal. Denne vækst var lavere end medianestimatet på 1,20 %.

Økonomien voksede med 1,8 % på årsbasis, hvilket er lavere end medianestimatet på 3,1 %. Den var vokset med 2,6 % i det foregående kvartal. Derfor får den nye premierminister et hårdt arbejde med at revitalisere økonomien.

Thailands økonomi er blevet styrket af den genopståede turismesektor. De seneste data viser, at antallet af turister i landet er steget de seneste par måneder. Regeringen forventer over 29 millioner besøgende i år.

I en erklæring onsdag advarede Bank of Thailands guvernør dog om, at industrien var ved at svækkes. Han bemærkede, at eksporten og turismen blev blødere, hvilket signalerede, at banken vil lade priserne være uændrede. Bank of Thailand leverede sin endelige renteforhøjelse tidligere på måneden.

Den vigtigste udfordring for Thailands økonomi er den kinesiske præstation. Som jeg har skrevet før , aftager den kinesiske økonomi i et hurtigere tempo end forventet. Dette vil påvirke landets eksport.

USD/THB teknisk analyse

Copy link to section

Save

USDTHB-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at USD til THB-parret har trukket sig tilbage i de seneste par dage, selvom dollarstyrken fortsatte. Det er trukket tilbage til 35, lavere end julis højeste på 35,74. Den har bevæget sig under det vigtige støtteniveau på 35,38. Parret har bevæget sig lidt over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

USDTHB-parret forbliver over den stigende trendlinje, der forbinder de laveste niveauer siden januar. Det har også dannet et dobbelt-top mønster. Derfor er de kortsigtede udsigter for parret bearish, og det næste niveau at se er på 34,35.

Save