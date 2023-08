USD/ZAR-prognose: Randsignal, da inflationen i Sydafrika falder igen

USD/ZAR- kursen fortsatte med at falde efter endnu et sæt opmuntrende inflationsdata fra Sydafrika. Parret trak sig tilbage til et lavpunkt på 18,63, det laveste niveau siden 7. august i år. Det er trukket tilbage med mere end 2,9 % fra det højeste niveau i år.

Sydafrikas inflation faldt

Sydafrika har skabt overskrifter i år, da landet er vært for nøgleledere under det udvidede BRICS-topmøde. Som jeg skrev her , er et centralt fokus for dette møde ubehaget ved dollarhegemoniet.

Den sydafrikanske rand har vundet, da investorer vurderer, hvordan landet vil drage fordel af topmødet. Nogle af måderne er ved at tiltrække udenlandske direkte investeringer (FDI) fra lande som Rusland og Saudi-Arabien.

USD/ZAR-parret trak sig tilbage efter de opmuntrende sydafrikanske forbrugerinflationsdata. Ifølge statistikbureauet faldt det samlede forbrugerprisindeks (CPI) fra 5,4 % i juni til 4,8 % i juli, det laveste niveau i måneder. Dette fald var bedre end medianestimatet på 5,0 %. Den steg fra 0,2 % til 0,9 % MoM, højere end de forventede 1,1 %.

Kerneinflationen, som Sydafrikas centralbank holder øje med, faldt fra 5,0 % i juni til 4,7 %. Igen var dette fald bedre end medianestimatet på 4,9 %. Kerne-CPI steg med 0,5 % på MoM-basis.

Disse tal betyder, at den sydafrikanske centralbanks handlinger for at sænke inflationen virker. Priserne kan fortsætte med at falde, hvis styrken af den sydafrikanske rand fortsætter.

Når man ser fremad, vil den næste nøglekatalysator for USD/ZAR-parret være det kommende Jackson Hole-topmøde i Wyoming. Historisk set har dette møde været vigtigt for valutamarkedet.

USD/ZAR teknisk analyse

USD/ZAR-kursen har været i en stærk bearish tendens på det seneste, selv om stigningen i US-dollarindekset fortsatte. Parret har trukket sig tilbage og bevæget sig under det vigtige støtteniveau kl. 19.14, det højeste punkt den 6. juli.

Ydermere har 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit lavet en bearish crossover, mens Relative Strength Index (RSI) og MACD er fortsat med at falde. Parret danner et afrundet topmønster.

Derfor er udsigterne for parret bearish, og det næste niveau at se er 18.12, det laveste punkt i juni. Stop-loss for denne handel er kl. 19.14.

