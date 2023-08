USD/IDR: Indonesisk rupiah-prognose forud for rentebeslutningen

USD/IDR -kursen trak sig tilbage torsdag morgen forud for den kommende rentebeslutning fra Bank of Indonesia (BoI). Efter at have toppet på 15.363 i mandags, trak parret sig tilbage til et lavpunkt på 15.250.

Bank of Indonesia beslutning forude

Bank of Indonesia vil afslutte sit to-dages møde på torsdag og levere den nøje overvågede beslutning. Alle økonomer, der er adspurgt af Bloomberg og Reuters, mener, at banken vil lade renten være uændret på 5,75 pct.

Det har tidligere efterladt dem intakte i de seneste par møder. BoI er ikke under pres for at hæve renterne, da Indonesiens inflation er flyttet tilbage til målet i de seneste par måneder. Inflationen faldt til 3,08 % YoY i juli, som jeg skrev her .

Derfor mener analytikere, at banken vil holde renterne stabile hele året. Nogle analytikere ser, at det sænker renten enten i fjerde kvartal eller i 1. kvartal næste år.

De seneste data viste, at Indonesiens økonomi voksede med 5,2 % i 2. kvartal, hjulpet af det voksende forbruger- og offentlige forbrug. Husholdningernes forbrug blev understøttet af en moderat inflation.

Der er dog tegn på, at økonomien er ved at aftage. Eksporten har kæmpet på det seneste som nøglemarkeder som Kina og Indien. Som jeg skrev tidligere på ugen, er der tegn på, at den kinesiske økonomi aftager i et hurtigere tempo end forventet.

USD til IDR-kursen vil også reagere moderat på det kommende Jackson Hole-topmøde i USA. Dette er et vigtigt møde, der samler centrale centralbankembedsmænd. Jerome Powell, chefen for Federal Reserve, vil give hints om, hvad man kan forvente i september.

USD/IDR prognose

Det daglige diagram viser, at USD til rupiah-kursen er trukket tilbage i de seneste par dage. Dette fald skete, da bjørne forsøgte at teste det vigtige støtteniveau på 15.213, det højeste punkt den 10. juli.

Parret er forblevet over det 50-dages glidende gennemsnit, hvilket signalerer, at køberne har kontrol. Derfor er udsigterne for parret bullish, og det næste niveau at se er denne uges højeste på 15.354. Et fald under støtten på 15.200 vil være bearish for parret.

