USD/RUB: Svækket russisk rubel møder en genopblussen amerikansk dollar

Det stærke russiske rubel-comeback er forsvundet, efterhånden som det amerikanske dollarindeks stiger kraftigt. USD/RUB -parret handlede til 94,46, et par point over denne uges lavpunkt på 91,40. Det er steget med mere end 40 % i år.

russiske økonomiske problemer

USD/RUB har været i en kraftig opadgående tendens i år, da virkningen af vestlige sanktioner på Rusland ramte. De seneste økonomiske tal har vist den alvorlige situation, som den russiske økonomi befinder sig i.

For eksempel har russisk olieeksport været i en nedadgående tendens. Data fra S&P Global viser, at råolieeksporten faldt til mindre end 3 millioner tønder, den laveste stigning siden november sidste år.

Det komplicerede situationen er afmatningen i den kinesiske økonomi. Nylige data viste, at Kinas import er faldet, mens andre dele som industriproduktion og fremstillingsproduktion er faldet.

I mellemtiden har priserne på andre produkter, som Rusland sælger, været presset på det seneste. Hvede er faldet med mere end 50 % fra sit højeste punkt i 2022. Tilsvarende har priserne på hvede , platin, palladium og naturgas været i en nedadgående tendens. Ikke-energiimporten er faldet med næsten 20 % i år.

Ruslands økonomi står over for yderligere udfordringer. For eksempel er budgetunderskuddet vokset i de seneste måneder, da Rusland har øget sine militærudgifter. Den seneste rapport viste, at Ruslands budgetunderskud steg til over 29,3 milliarder dollars mellem januar og juli.

Udfordringen er, at Rusland har brug for en masse udenlandsk valuta for at finansiere sin import fra lande som Kina og Rusland. Det meste af importen foregår i amerikanske dollar, hvilket forklarer, hvorfor Rusland støtter de nye initiativer fra BRICS.

Det komplicerer situationen, at det amerikanske dollarindeks (DXY) er blevet styrket i de seneste par uger. DXY-indekset er steget til $104, det højeste niveau siden juni i år.

USD/RUB teknisk analyse

Det daglige diagram viser, at USD/RUB-kursen har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Den sprang og krydsede det vigtige modstandspunkt på 100 for nylig. I de fleste perioder har finansielle aktiver en tendens til at vakle efter at have nået et vigtigt modstands- eller støtteniveau.

USD til RUB-parret er stadig over det 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) bevægede sig til det neutrale punkt. Derfor formoder jeg, at parret vil fortsætte med at stige, da købere målretter det indledende modstandsniveau på 110. Et fald under støtten på 91,43 vil pege på mere downside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.