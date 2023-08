Standard Chartered PLC (LON: STAN) har besluttet at losse sin globale luftfartsfinansieringsleasingvirksomhed til AviLease for et samlet beløb på omkring $3,6 milliarder.

Detaljer om Standard Chartered – AviLease-aftalen

Copy link to section

AviLease eller Aircraft Leasing Company ejes af Public Investment Fund – en suveræn formuefond i Saudi-Arabien. Dets administrerende direktør Edward O’Byrne sagde i dag i en pressemeddelelse :

Vi køber en portefølje af meget høj kvalitet. Transaktionen accelererer opskaleringen og diversificeringen af lejer af vores flåde, hvilket viser vores evne til at eksekvere vores investeringsstrategi.

Jetudlejeren og finansmanden vil foretage en indledende betaling på $700 millioner for den nævnte aftale, som den allerede har sikret $2,1 milliarder i finansiering fra Citibank, BNP Paribas, MUFG og HSBC.

Standard Chartered aktie er steget næsten 2,0% ved skrivning.

Hvorfor er Standard Chartered losning af luftfartsfinansiering?

Copy link to section

Standard Chartered forventer, at frasalget vil give en gevinst på omkring 300 millioner dollars og et løft på 19 bps til dets CET 1 (kernekapitalandel) kapitalforhold.

Det planlægger at dedikere nettoprovenuet fra denne transaktion til at styre sin kapital- og likviditetsposition. Ifølge Simon Cooper – administrerende direktør for bankens forretning i Europa og Amerika:

Salg af finansiel leasingvirksomhed til luftfart giver os mulighed for fortsat at fokusere vores indsats på de områder, hvor vi er mest differentierede, og for at fremme vores afkast på en konkret egenkapitalrejse yderligere.

Standard Chartered Aviation Finance har en flåde på over 120 fly. Dets tjenester omfatter gældsfinansiering, sikring af jetbrændstof og remarketing af fly.

Save