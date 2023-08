CAC 40-indekset sidder fast i et snævert område: nøgleniveauer at se

CAC 40-indekset har bevæget sig sidelæns efter at have toppet på €7.572 i april i år. Indekset handlede til €7.331,5, hvor det har ligget i de seneste par uger. Denne pris er ~30 % over det laveste punkt i september sidste år.

Europæiske og kinesiske bekymringer er fortsat

CAC 40-indekset har været i et stramt interval i de sidste par måneder, da investorer fortsat er bekymrede over de europæiske og kinesiske økonomier. De seneste økonomiske tal viste, at den kinesiske økonomi aftager i et hurtigere tempo end forventet.

Kinesisk import og eksport er faldet i de seneste par måneder. Tilsvarende er andre dele af økonomien som industriproduktion, fremstillingsproduktion og detailsalg faldet for nylig.

Derfor har mange økonomer på det seneste nedjusteret estimatet for den kinesiske økonomi. UBS nedjusterede landets økonomiske prognose til 4,8 %, ned fra Beijings estimat på 5,0 %. På samme måde nedjusterede JP Morgan, Citi og Goldman Sachs også udsigterne.

Kina er et vigtigt marked for mange virksomheder i CAC 40-indekset. For eksempel laver luksusmærker som LVMH, Kering og Hermes det meste af deres forretning i Kina. Tilsvarende har andre store bestanddele som Airbus, STMicroelectronics, Renault og EssilorLuxottica Kina som de største markeder.

Der er også bekymringer om den franske økonomi, da økonomien aftager. De seneste data viser, at økonomien aftager, da inflationen fortsat er høj. Som jeg skrev i DAX-indekset , oplever den europæiske økonomi højere priser på flydende naturgas (LNG) på grund af en strejke i Australien.

Europæiske virksomheder står også over for en dyb likviditetskrise, da renten fortsat er stædigt høj. Data offentliggjort i denne måned viste, at pengemængden i Europa er faldet til et lavt på flere år.

De dårligst præsterende virksomheder i CAC 40-indekset i august var Worldline, STMicroelectronics, Eurofins Scientific, Alstom, Stellantis, Renault og Dassault. På den anden side var de bedste resultater Societe Generale, TotalEnergies, Credit Agricole og Capgemini.

CAC 40 indeks prognose

Det daglige diagram viser, at CAC 40-indekset har bevæget sig sidelæns i de seneste par måneder. Det har holdt sig mellem de vigtige støtte- og modstandsniveauer på €7.070 og €7.508. Indekset har bevæget sig lidt over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens den stokastiske oscillator nærmer sig det overkøbte niveau på 80.

Derfor vil CAC 40-indekset sandsynligvis forblive i dette interval i de kommende dage. Flere gevinster vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig over modstanden ved €7.508. En pause over det niveau vil se, at den stiger til det næste niveau at se vil være på €7.600.

