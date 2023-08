Prisprognose for appelsinjuice, efterhånden som orkanen Idalia tager fart

Prisstigningen på appelsinjuice tog fart, da investorerne fokuserede på begivenhederne i Florida, den største producerende stat i USA. Data fra TradingView viser, at priserne steg til $3,20 i tirsdags, et par punkter under det højeste på $3,31 fra år til dato. Det er steget med mere end 60 % fra det laveste niveau i år.

Orkanen Idalia bekymrer sig

Den største katalysator for priserne på appelsinjuice er den udfoldende orkan Idalia. Ifølge medierapporter vil orkanen ramme Florida som en stærkere end forventet kategori 4-begivenhed. Samtidig ventes det at føre til en kraftigere storm end forventet.

Vigtigst er det, at nogle rapporter siger, at orkanen vil bringe et engang-i-livet niveau af skadelige vinde og stormflod.

Priserne på appelsinjuice har en tendens til at være meget følsomme over for orkanbegivenheder i Florida, som er den største producent i landet. Faktisk er priserne fortsat i en stærk bullish trend efter Irma i 2017 og Michael i 2018.

Orange gårde er påvirket af orkaner på grund af oversvømmelser, vind og skader på afgrøder. I modsætning til andre afgrøder som majs og sojabønner tager citrusplanter længere tid om at vokse og producere frugt.

De seneste data fra USDA viste, at staten vil producere 15,65 millioner kasser med appelsiner. Hvis det sker, vil det være den laveste produktion siden sæsonen 1934-1935. Det vil også være lavere end de 41,2 millioner kasser, det producerede i sæsonen 2021-2022.

Prisen på appelsinjuice bliver også påvirket af vejrbegivenheder, der fører til lavere produktion i Sydamerika. Den igangværende tørke har endda ført til en stor krise i Panamakanalen, som er en vigtig rute for fødevarer.

Derfor, som jeg har skrevet før , er udsigterne for appelsinjuicepriser positive, da verden kæmper med disse udfordringer. Orange efterspørgsel forbliver markant høj, efterhånden som den amerikanske inflation aftager, og arbejdsløsheden falder.

Prisprognose for appelsinjuice

4H-diagrammet viser, at priserne på appelsinjuice har været i en stærk bullish tendens i de sidste par måneder. Det er steget over det vigtige modstandsniveau på $3,10, det højeste punkt den 27. juli. Appelsinjuice er hoppet over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit og støtten på $2,86.

Derfor er udsigterne for appelsinjuice bullish, og det oprindelige mål at se er på $3,32, det højeste niveau i YTD. Et træk over dette niveau åbner muligheden for, at det kan stige til $4.

