Chancer skaber igen interesse for decentral betting, men hvor god er den som investering?

Indenfor betting er det bookmakerne, der styrer systemet. De bestemmer, hvad brugerne kan spille på, reglerne for at spille med og oddsene. Dette giver bookmakerne en uretfærdig fordel og begrænser spillernes frihed. En ny decentral platform, Chancer, udfordrer væddemålsstilen. Projektet har rejst $1,66 millioner under platformens forsalg forud for lanceringen, da investorerne satser stort på den unikke betting-stil.

Hvad er Chancer?

Copy link to section

Chancer er verdens første decentraliserede blockchain-baserede betting platform. Platformen anvender en peer-to-peer (P2P) model, hvor spillere placerer indsatser mod hinanden. Lad os sige, at du og din ven har forskellige forventninger til resultatet af en begivenhed. Du kan oprette et chancer-marked og forudsige begivenheden.

Med Chancer er der tusindvis af begivenheder, som brugere kan forudsige, hvilket udvider indsatsområdet. Vil din yndlingskomiker blive udvalgt til en toppris? Hvad med at kandidat X vinder et midtvejsvalg? Du kan tænke på enhver begivenhed, og Chancer giver dig mulighed for at satse på det.

Chancer kommer også med en masse fleksibilitet. Da Chancer-markederne er brugerskabte, bestemmer spillerne spillets regler og odds. Funktionen øger gennemsigtigheden i væddemål og gør det sjovt for brugerne.

Chancers som investeringsmulighed

Copy link to section

Chancer er attraktiv for både spillere og investorer på udkig efter passiv indkomst. Bettors har en ny måde at placere væddemål og være i kontrol. Brugere bliver belønnet med Chancer-tokens for vellykkede gevinster. Efterhånden som den decentraliserede væddemålsplatform vokser, kan Chancers værdi stige i vejret og generere enorme afkast.

Chancer-tokenet kan blive en bæredygtig kryptovaluta, der kan levere afkast på lang sigt. Dette stammer fra den virkelige verden brugssag i væddemål, en af de stærkest voksende sektorer. Investering i tokenet er fordelagtigt for de investorer, der leder efter længerevarende afkast.

Udviklere vil også drage fordel af at skabe Chancer-markeder. Brugere, der opretter væddemål gennem den decentraliserede platform, lokkes med Chancer-tokens. Desuden tjener investorerne ved at stake Chancer-tokenet eller dele platformen. Oven i dette modtager indehavere af Chancer-tokens rabatter på gebyrer for de Chancer-markeder, de opretter eller tilslutter sig.

Chancer prognose og prispotentiale

Copy link to section

Analytikere har øremærket en prisstigning på over 1.000 % til Chancer i 2023. Dette prispotentiale er realistisk, selvom der kan realiseres bæredygtige gevinster i 2024. Dette er efter lanceringen af den vigtigste bettingplatform og Chancer er vidne til øget brug.

Investorerne kan begynde at opleve betydelige prisstigninger i Chancer i 3. kvartal 2023. Dette er efter tokenet er noteret på Uniswap og andre CEX’er. Prisstigningen i 2023 kan dog være baseret på spekulationer, som det er almindeligt med at iværksætte projekter. Som sådan kan prisen opleve volatilitet, da investorernes efterspørgsel ændrer sig på børser.

I 2024 og derefter kan Chancer stige mere end 10 gange, efterhånden som væddemålsplatformen vokser. Værdien vil også blive låst op fra de øgede brugssager såsom indsats og handel på børser.

Hvorfor vælge Chancers forsalg?

Copy link to section

Chancers lancering sker lynhurtigt, hvilket vil se platformen lanceres i begyndelsen af 2024. Det betyder, at forsalgs investorerne har en fordel i at få tidlig adgang, når platformen lanceres.

Investering i forsalget giver også mulighed for at købe tokenet til en lav pris. Tokenet er i øjeblikket til en tilbudspris på $0,011. I næste fase af forsalget vil prisen stige til $0,012.

Prisen på Chancer kan også ændre sig drastisk efter dens kommende notering på Uniswap. Som vi har set med andre højprofilerede lanceringer i fortiden, låser token-notering op for værdi på et øjeblik. Der opleves store prisbevægelser. Disse tendenser understreger, at det er fordelagtigt at købe Chancer på forsalg, da værdien på en eller anden måde er låst.

Save