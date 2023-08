Siden begyndelsen af 2022 har verden været nedsænket i en yderst uheldig og vedvarende tragedie.

Krigen mellem Rusland og Ukraine har ebbet ud og flød, men kampene fortsætter med at rase.

Med Putin uvillig til at give en tomme, og Ukraine bliver forsynet med state-of-the-art våben og militær støtte fra NATO-medlemmer, er der ingen åbenlys ende på konflikten i sigte.

Kremls handlinger har vakt vrede hos den amerikansk-ledede NATO-blok såvel som andre nationer, hvor Rusland har måttet udstå brutale sanktioner i et forsøg på at tvinge landet til at løsne sit greb om Ukraine.

Ironien

På trods af udbredelsen af strenge sanktioner og dens kritik af lande, der modtager russiske energiprodukter som ‘finansiering af Ruslands krig’ i Ukraine, er EU godt på vej til at købe rekordstore mængder russisk LNG i år.

Dette er selvom EU i maj 2022 erklærede planer om at udfase alle russiske fossile brændstoffer inden 2027.

Global Witness, en international NGO etableret i 1993 med kontorer i London og Washington DC, udgav en forvirrende undersøgelse, der viser, at europæiske nationer havde købt russisk LNG for 5,3 mia. EUR i de første syv måneder af 2023.

Målt i volumen steg LNG-importen fra Rusland fra 15 mio. kubikmeter i januar-juli 2022 til 22 mio. kubikmeter i den tilsvarende periode i løbet af indeværende år, hvilket markerer en meteorisk stigning på 40 % år for år.

Faktisk var Spanien og Belgien (hvor Bruxelles i vid udstrækning betragtes som sæde for EU-magten), de næststørste og tredjestørste købere af russisk LNG på verdensplan.

I årets første syv måneder købte Spanien 18 % af Ruslands LNG-eksport, mens Belgien købte 17 %.

Tilsammen købte disse to nationer 35% af Ruslands forsyning, mens Kina var den største køber med 20%.

Frankrig var den tredjestørste europæiske køber og forbrugte cirka 11 % af russiske forsyninger.

Utroligt nok, ifølge analytikere hos Global Witness, er EU nu ansvarlig for at købe 52 % af al leveret eksport fra Rusland, op fra 49 % i 2022.

Denne andel var endnu lavere på 39 % i 2021, hvilket tyder på, at efterhånden som krigen er skredet frem, har Europa været på indkøb, i det mindste hvad angår russisk LNG.

Til gengæld er Rusland den næststørste leverandør af LNG til Europa med 16 % af importen, kun efter USA.

Avisen bemærker, at den samlede globale LNG-import er steget i forhold til det foregående år, men den er kun steget med 6 %, hvilket antyder, at europæiske indkøb af russisk LNG kan have drevet meget af denne øgede handel.

Det samme stykke citerede Jonathan Noronha-Gant, senior forkæmper for fossilt brændstof hos Global Witness, som argumenterede,

…nationale (europæiske) hovedstæder køber mere LNG fra Rusland end før krigen…Mens europæiske lande fordømmer krigen, lægger de penge i Putins lommer.

Financial Times citerede Noronha-Gant for at sige,

…(lande) har arbejdet så hårdt for at vænne sig fra russisk fossil gas, kun for at erstatte den med den afsendte ækvivalent.

CREA-numre

Ifølge de seneste tal fra Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), dateret 27. august 2023, har EU været den største køber af russiske fossile brændstoffer (inklusive kul, gas og olie) siden krigen begyndte i februar 2022.

Blokken har købt 162.030 mio. EUR af fossile brændstoffer i løbet af varigheden, mens Kina er en fjern andenplads med 101.284 mio. EUR.

I løbet af 2023 (som er inkluderet i ovenstående statistikker), har denne tendens ændret sig, idet Kina købte 42.286 mio. EUR russiske fossile brændstoffer, og EU købte 21.067 mio. EUR.

Men ved at dividere disse data med befolkningstal tilgængelige fra Worldometer, i euro udtryk, importerer EU næsten 1,6 gange Kinas russiske indkøb pr. indbygger.

“Sådan finansierer Europa Putins krig”

I august 2022 havde Ukraines udenrigsminister Dmytro Kuleba hævdet, at

Hver tønde russisk råolie, som Indien får, har en god portion ukrainsk blod i sig.

Som reaktion på den seneste udvikling udtalte Palki Sharma, vært for Vantage med Palki Sharma på Firstpost i en episode med titlen “How Europe is Funding Putins War”,

Indtil sidste år importerede Europa meget lidt LNG…men efter krigen kom der sanktioner. Europæiske lande besluttede at stoppe med at købe russisk olie… men det er kun halvdelen af historien. Efter at have forbudt russisk olie, begyndte Europa at købe russisk LNG, og meget af det….beskylder Indien og Kina for at (købe) russisk olie. Derfor bliver Putins krigskiste ved med at blive større, men det viser sig, at Europa gør det samme. Med denne hastighed kan Europa bruge 10 milliarder dollars på russisk gas i år. For nu at give jer lidt kontekst, er Ruslands forsvarsbudget omkring 100 milliarder dollars, og Europa betaler 10 procent af det for russisk gas…de finansierer effektivt Putins krig.

I forlængelse heraf vil den samlede russiske import af fossile brændstoffer fra EU siden krigens start ifølge CREA-data svare til cirka 1,7 år af Ruslands forsvarsbudget.

Sandheden er, at Europa forbliver helt afhængig af russiske fossile brændstoffer, især forud for vintersæsonen.

For at præcisere, kan afhængigheden være gensidig, med historiske partnerskaber, der knytter EU og Rusland tæt.

For at køre dette punkt hjem, citerede FT Alex Froley, LNG-analytiker hos ICIS, som udtalte,

…men i sidste ende kunne Europa ikke finde andre leverandører og Rusland andre købere.

Interessant nok bemærkede en nylig RFERL- rapport, at Bulgarien nu er den tredjestørste køber af russisk olie i verden.

År efter år?

Jeg vil gerne tage læserne tilbage til en tidligere artikel med titlen “Kan Italien genoplive den skrantende økonomi med russiske rubler?”, hvor det blev bemærket,

I frygt for, at Rusland kunne stoppe med at levere gas til landet med et øjebliks varsel, forsøgte italienske embedsmænd at fylde gasopbevaringstanke op forud for vintersæsonen, mens sikkerhedsbrud i tilfældet med Nord Stream-rørledningerne kun gjorde, at det hastede. 90,7 % af landets gaslagringskapacitet var fyldt i oktober 2022 mod et rekordlavt niveau på 30,9 % så sent som i april 2022…Det skal bemærkes, at selvom Italien er fast besluttet på at minimere Ruslands hold over dets energisikkerhed, er gaslagerniveauet i april 2023 dykket til 58,6 %, hvilket igen kan presse landet tættere på vinteren.

Bortset fra Italien ser andre europæiske lande ud til at have følt varmen efter vinteren, og EU bemærkede tidligere på måneden,

At fylde vores gaslagerkapacitet inden vinteren hjælper os med at forberede os på mulige yderligere gasforsyningsafbrydelser og afbrydelser. Europa er allerede forberedt til næste vinter.

EU-landene ser ud til at have købt rekordmængder af russisk LNG for at genopbygge reservoirer op til vinteren, efter at have nået 90 % kapacitet, et godt stykke før målet for 1. november.

I juni 2022 satte EU et bindende mål på 90 % for arkiveringsfaciliteter før 1. november hvert år.

Denne tendens skifter godt ind i et citat af Henning Gloystein, direktør for energi, klima og ressourcer hos Eurasia Group udgivet af FT,

Hvis vi ikke strukturelt reducerer gasforbruget med 10 til 15 procent, risikerer vi at gentage dette kapløb [om forsyninger] hvert år.

Dette indebærer, at uden radikale ændringer i Europas energisystem, vil EU-landene sandsynligvis fortsætte med at efterspørge russisk fossilt brændstof hver vinter for at undgå gasmangel og opfylde aftalte mål.

Men i praksis kan sådanne transformative foranstaltninger vise sig at være yderst udfordrende og vil normalt kræve Europa-Parlamentets godkendelse for at blive operationelle.

Samtidig køber EU-landene rekordstore LNG-mængder fra Kreml, og de ser stort set ikke ud til at se øjnene i Rusland-spørgsmålet.

For eksempel bemærkede ovenstående dyb dyk i den italienske økonomis had-kærlighedsforhold til rubler også,

(Spanien), som har set russisk LNG-import toppe så sent som i april 2023 på over 6.500 GWh… reeksport af russisk LNG til Europa har vist sig meget rentabel.

I artiklen kan interesserede læsere finde yderligere detaljer om de udfordringer, som adskillige EU-medlemmer står over for i forhold til russisk forsyning og det afgørende spørgsmål om energisikkerhed.

På dette tidspunkt synes EU’s ambitiøse planer om at fjerne russiske fossile brændstoffer fra deres energimix og situationens virkelighed ret fjernt.

