USD/JPY prognose: Forex signal forud for US PCE, NFP data

USD/JPY -kursen vaklede torsdag, mens handlende ventede på de vigtige økonomiske tal fra Japan. Det handlede til 146, et par point under det højeste niveau for år til dato på 147,25.

Svage data for USA og Japan

USA og Japan offentliggjorde relativt svage økonomiske tal i denne uge. Torsdag afslørede data fra Japans statistikbureau, at industriproduktionen faldt med 2,0 % i juli efter en vækst på 2,4 % i den foregående måned. Dette fald var værre end medianestimatet på -1,4 %.

På den positive side forventer statistikbureauet, at industriproduktionen vil stige med 2,6 % og 2,4 % i august og september. En anden rapport viste, at landets detailsalg steg med 6,8% i juli, bedre end de forventede 5,4%.

I mellemtiden flyttede investorer til japanske obligationer i juli, da centralbanken justerede sit rentekurvekontrolprogram. De erhvervede obligationer til en værdi af over 425 milliarder yen, efter at de dumpede 275 milliarder i den foregående måned.

Udenlandske investorer fortsatte også med at forlade japanske aktier. De solgte aktier for over 603 milliarder yen efter at de solgte aktier for 740 milliarder i den foregående måned. Disse handlinger forklarer, hvorfor den japanske yen er svækket for nylig.

USD/JPY-kursen reagerede også på de relativt svage økonomiske tal fra USA. Den nøje overvågede forbrugertillid faldt i august efter en stigning i de foregående to måneder.

En anden rapport afslørede, at antallet af ledige stillinger i USA faldt til det laveste niveau i 2021 i juli. Som vi skrev i denne artikel , afslørede data fra ADP, at økonomien tilføjede 177.000 job i august, et kraftigt fald fra de 320.000 den skabte i juli.

Når man ser fremad, vil de næste USD/JPY-nyheder at se, være de kommende amerikanske non-farm payrolls (NFP) data og personlige forbrugsudgifter (PCE).

USD/JPY prognose

USD/JPY diagram af TradingView

USD/JPY-kursen har været i en bullish trend i de sidste par måneder. På 4H-diagrammet dannede parret en stigende trendlinje vist i sort. Denne trendlinje forbinder de laveste niveauer siden den 7. august.

Parret har dannet et triple-top mønster på 146,61, det højeste point siden 17., 22. og 28. august. Det konsoliderer sig også ved 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig under neutralpunktet på 50.

Derfor vil parret sandsynligvis have et bearish breakout i de kommende dage. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på 144,60, det laveste niveau den 23. august.

