USD/KRW: Sydkoreanske won vaklede efter svage detailsalgsdata

USD/KRW -kursen bevægede sig sidelæns torsdag, og investorerne reflekterede over de relativt svage økonomiske tal fra USA og Sydkorea. Parret handlede til 1.320, hvor det har ligget i de seneste par dage. Denne pris er et par point under det højeste niveau for år til dato på 1.344.

Svage data for USA og Sydkorea

USD til sydkoreanske won-parret forblev under pres efter en række svage amerikanske økonomiske tal offentliggjort i denne uge. Tirsdag afslørede data, at den amerikanske forbrugertillid faldt i august efter at være steget i de foregående to måneder i træk.

En anden rapport fra Bureau of Labor Statistics (BLS) afslørede, at landets ledige stillinger faldt til det laveste niveau siden 2021 i juli. En DP sagde, at landets job i den private sektor endte i landbruget kom ind på 177.000 i august, et kraftigt fald fra den foregående måneds 324.000.

Yderligere data viste, at den amerikanske økonomi voksede med 2,1 % i 2. kvartal, hvilket er lavere end det tidligere estimat på 2,4 %. USA’s handelsunderskud steg også til over 91 milliarder dollars i juli.

Derfor betyder disse tal, at Federal Reserve sandsynligvis vil beslutte at sætte sine renteforhøjelser på pause på det kommende møde i september. De næste vigtige økonomiske data fra USA at se vil være personlige forbrugsudgifter (PCE) og amerikanske non-farm payrolls (NFP).

Som jeg skrev i denne artikel , forventer analytikere, at overskriften PCE steg til 3,3% i juli, mens kerne-PCE sprang til 4,2%. De forventer også, at de kommende NFP-data vil afsløre, at det amerikanske arbejdsmarked blev en smule blødere i juli.

USD/KRW-parret reagerede også på et andet sæt svage økonomiske data fra Sydkorea. Ifølge landets statistikbureau faldt industriproduktionen med 8 % i juli efter et fald på 5,9 % i den foregående måned. Dette fald var stejlere end medianestimatet på 5,2 %. Sydkoreas detailsalg faldt med 3,2 % i juli.

USD/KRW teknisk analyse

Jeg skrev for nylig om USD/KRW, da Sydkorea offentliggjorde de svage eksport- og importdata. På 4-timers diagrammet ser vi, at USD til sydkoreanske won har bevæget sig sidelæns de seneste par dage. I denne periode har det bevæget sig lidt under de glidende gennemsnit for 25-perioder og 50-perioder.

Relative Strength Index (RSI) har dannet et bullish divergensmønster. Derfor vil parret sandsynligvis forblive i dette interval i de kommende dage. De vigtigste støtte- og modstandsniveauer at se vil være 1.316 og 1.328.

