USD/CHF holdt sig ganske godt fredag efter de seneste schweiziske inflationstal og stærke UBS-indtjening. Den handlede til 0,8835, et par point over denne uges lave på 0,8746.

Inflationsdata for Schweiz og USA

USD/CHF-kursen er drevet opad efter en række økonomiske data fra USA. Tirsdag afslørede data, at landets forbrugertillid faldt til 106 i august efter at være steget i de seneste to måneder i træk.

Yderligere data afslørede, at landets økonomi voksede med kun 2,1 % i 2. kvartal efter at have ekspanderet med 2,0 % i 1. kvartal. Selvom dette var et godt tal, var det lavere end det første estimat på 2,4 %.

En anden rapport afslørede, at det amerikanske handelsunderskud steg til mere end 90 milliarder dollars i juli. Og ifølge ADP skabte den private sektor kun 177.000 job i august.

Torsdag viste data, at landets personlige forbrugsudgifter (PCE) steg med 3,3%. Dette er et vigtigt tal, da PCE er den vigtigste inflationsmåler af Federal Reserve.

De næste nøgledata at se vil være de seneste amerikanske lønningslister uden for landbruget (NFP) data. Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at tallet viser, at arbejdsløsheden forblev på 3,5%, da økonomien tilføjede mere end 170.000 job.

USD/CHF-prisen reagerede også på de seneste schweiziske inflationstal. Ifølge statistikbureauet steg den samlede inflation til 0,2 % i august, hvilket førte til en stigning på 1,6 % år/år. Disse data betyder, at den schweiziske nationalbank (SNB) sandsynligvis vil hæve renten igen i denne måned.

Den anden vigtige nyhed var blockbusterindtjeningen fra UBS, den største bank i Schweiz. Bankens overskud kom på over 29 milliarder dollars, hjulpet af opkøbet af Credit Suisse.

USD/CHF teknisk analyse

USD/CHF-kursen har været i en langsom opadgående tendens siden den første uge af august. I denne periode har parret dannet en stigende kanal vist i sort. Det har bevæget sig lidt over 25-periodens og 50-periodens glidende gennemsnit og er lidt under 50% retracement-niveauet.

Derfor er udsigterne for USD til CHF-prisen bullish, og det næste niveau at se er på 0,8875, det højeste punkt den 25. august. Stop-loss af denne handel vil være på 0,8750.

