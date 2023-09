USD/IDR: Bullish udsigter, da inflationen i Indonesien falder igen

USD/IDR- kursen forblev i en konsolideringsfase fredag, da investorerne reagerede på de seneste indonesiske inflations- og PMI-data. Parret handlede til 15.249, et par point under augusts højeste på 15.359.

Indonesiens inflation falder igen

Copy link to section

USD til rupiah-kursen reagerede på de opmuntrende økonomiske data fra Indonesien. En rapport fra landets statistikbureau viste, at det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) faldt fra 0,21 % i juli til minus 0,02 % i august.

På årsbasis steg den samlede CPI fra 3,08 % til 3,27 %. Økonomer adspurgt af Reuters forventede, at tallet ville komme ind på 3,33%. Eksklusive de volatile fødevare- og energipriser faldt Indonesiens inflation fra 2,43 % til 2,18 %.

Disse tal betyder, at de indonesiske centralbankers handlinger virker. Ligesom andre centralbanker har den leveret adskillige renteforhøjelser i de seneste par måneder.

Derfor mener analytikere, at centralbanken vil fortsætte med at sætte renterne på pause den resterende del af året. Nogle økonomer ser banken sænke renten på de næste par møder.

USD/IDR-kursen reagerede også på de positive PMI-tal for industrien. Ifølge Nikkei steg Indonesiens PMI for fremstilling fra 53,3 i juli til 53,9 i august. En PMI-værdi på 50 og derover er normalt et positivt tegn på, at sektoren er ved at vokse.

Ser vi fremad, vil den næste nøglekatalysator for USD/IDR-kursen være de kommende amerikanske NFP-data, som jeg skrev om her. Disse tal forventes at vise, at det amerikanske arbejdsmarked blev blødt i august, da økonomien tilføjede 170.000 job. Analytikere mener, at arbejdsløsheden forblev uændret på 3,5 %.

NFP-dataene kommer en dag efter, at USA har offentliggjort stabile personlige forbrugerudgifter (PCE) data. Rapporten afslørede, at landets inflation fortsat er stædigt høj.

USD/IDR prognose

Copy link to section

Save

USD/IDR-kursen har været i en stærk bullish tendens i de seneste par måneder. Den har dannet en stigende kanal, som er vist i sort. Parret er mellem denne kanal og er lidt over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Det er også et par point over det afgørende støtteniveau på 15.217, det højeste punkt den 11. juni. Derfor er udsigterne for parret bullish, og det næste niveau at se er på 15.400.

Save