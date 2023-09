USD/MXN: Diagrammønstre peger på mere mexicansk pesos tilbagetog

Den mexicanske peso er trukket sig lidt tilbage i de seneste par dage, da det seneste rally tager et pusterum. USD/MXN -kursen handlede mandag til 17,14, et par point over sidste uges laveste på 16,65. Denne pris er ~22% under det højeste niveau i 2022.

Mexicansk peso vs amerikanske dollar

Den mexicanske peso har været en af de bedste valutaer i år. Den er steget med mere end 15 % i forhold til den amerikanske dollar, da investorerne fortsat er optimistiske med hensyn til den mexicanske økonomi.

Mexico nyder godt af de relativt høje råoliepriser. Brent sprang til $87 i mandags, mens West Texas Intermediate (WTI) handles til $84. Nogle analytikere mener, at råolie kan nå $100.

Vigtigst er det, at den mexicanske økonomi er på vej op igen på grund af dens nærhed til USA. Mange amerikanske virksomheder flytter deres aktiviteter til Mexico fra Kina.

Andre drager fordel af USMCA til at flytte fra USA til Mexico. For eksempel har Stellantis, en af de største amerikanske bilproducenter, advaret om, at den kunne flytte de fleste af sine aktiviteter til Mexico, hvis det ikke lykkes at nå en aftale med fagforeningerne.

Nylige data viser, at Mexico har overhalet Kina for at blive USA’s største handelspartner. Denne tendens vil fortsætte, efterhånden som virksomhederne risikerer fra Kina, mens den taiwanske udfordring fortsætter.

En rapport offentliggjort i mandags viste, at landets faste bruttoinvesteringer steg med 3,10 % i juni. Dette oversat til en år-til-år stigning på 28,80%.

Derfor er der to hovedårsager til, at USD/MXN-parret er steget de seneste par dage. For det første afslørede data fra Mexico, at økonomien voksede i et langsommere tempo end forventet i 2. kvartal. Den voksede med 0,8 % i forhold til det foregående kvartal.

USD/MXN er også steget på grund af den amerikanske dollars styrke. Dollarindekset er steget fra under $100 til $104, hvilket signalerer, at der er efterspørgsel efter valutaen.

USD/MXN teknisk analyse

USD/MXN-parret har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Senest har parret dog dannet et dobbeltbundsmønster på 16,6415. I prishandlingsanalyse er dette mønster et af de mest bullish tegn.

Før dobbeltbunden dannedes, havde parret skabt et faldende kilemønster, hvilket er endnu et tegn på en bullish vending. Det konsoliderer sig også med 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit.

Derfor vil parret sandsynligvis have et bullish breakout i de kommende dage. Hvis dette sker, vil det næste nøgleniveau at se, være 18.

