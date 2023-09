USD/TRY-analyse: udsigterne for lira, mens den tyrkiske inflation stiger

USD/TRY -kursen genoptog den bullish trend, da bekymringen om den tyrkiske inflation fortsatte. Parret sprang til 27 i mandags, et par point under den hidtidige højeste på 27,32.

Den tyrkiske inflation steg i august

Forbruger- og producentinflationen fortsatte med at stige, selv om den tyrkiske centralbank (CBRT) fortsatte med at øge renterne. Ifølge statistikbureauet steg den overordnede CPI med 9,09 % i august, hvilket er højere end medianestimatet på 7,0 %.

Denne inflation blev oversat til en år-til-år stigning på 58,94 %, det højeste niveau i måneder. Det var en større stigning end medianestimatet på 55,90 % og julis 47,83 %.

Yderligere data afslørede, at kerne-CPI, som ekskluderer de volatile fødevare- og energipriser, sprang fra 56,1 % i juli til 64,8 % i august.

Producentprisindekset (PPI) fortsatte også med at stige, hvilket signalerer, at tyrkiske virksomheder har det svært. PPI steg med 5,89 % på månedsbasis, hvilket førte til en år-til-stigning på 49,41 %.

Disse foranstaltninger betyder, at CBRT’s handlinger ikke virker på at sænke inflationen, og situationen kan forværres, når råoliepriserne stiger. Banken besluttede at hæve renten til 25 %, det højeste niveau i årevis. De fleste analytikere forventede, at banken ville hæve til 20 %, som jeg skrevher .

Den tyrkiske økonomi går gennem store modvind, da nøglesektorer som fremstilling aftager. Disse sektorer bliver opvejet af turistindustrien, som boomer.

De seneste tal viser, at den tyrkiske økonomi voksede med 3,8 % i 2. kvartal. Den voksede med 3,5 % på årsbasis. Analytikere forventer, at det vil aftage yderligere, da disse gevinster blev hjulpet af før-valget stimulusforanstaltninger som skatte- og rentenedsættelser.

USD/TRY prognose

Valutakursen mellem USD og tyrkisk lira har været i en stærk bullish trend i de sidste par årtier. Dette møde skete på grund af præsident Erdogans og CBRTs handlinger.

På det daglige diagram svæver parret lidt under det højeste år til dato på 27,32. Det forbliver over alle glidende gennemsnit, mens Awesome Oscillator har bevæget sig under det neutrale niveau.

Derfor er udsigterne for USD/TRY-kursen bullish, med det næste mål på 27,32. En pause over dette niveau vil se parret svæve til det psykologiske niveau ved 28.

