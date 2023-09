Olie nærmer sig $88 per tønde i dag, efter at Saudi-Arabien annoncerede planer om at forlænge sin frivillige produktion gennem resten af dette år.

Sådan spiller du energirummet i dette miljø

Copy link to section

Kongeriget vil fortsætte med at producere 1,0 millioner tønder mindre olie om dagen i løbet af de næste tre måneder, ifølge Saudi Press Agency.

Det er oven i 1,66 millioner tønder om dagen af frivillige nedskæringer, som nogle få af de andre OPEC-medlemmer planlægger at holde på plads indtil starten af 2025. Rob Thummel fra Tortoise Ecofin forklarer i dag, hvordan man spiller energirummet i dette miljø:

Vi ser på energi som en væsentlig sektor. Vi fokuserer på virksomheder, der nyder godt af stigende efterspørgsel, der er drevet af BNP-vækst – som energiinfrastrukturvirksomheder.

Han er især positiv over for energiinfrastrukturselskaberne, da mange af dem også betaler et solidt udbytte.

Olie vs naturgas: Rob Thummel vælger en side

Copy link to section

Bemærk, at Rusland vil eksportere 300.000 tønder mindre olie i september. Tirsdag sagde dens vicepremierminister Alexander Novak også, at eksporten frivilligt vil forblive nede med så meget i de resterende tre måneder af dette år.

Alligevel favoriserede Tortoises Thummel naturgas frem for olie til investeringer her til morgen på CNBC’s ” Squawk on the Street “:

Vi har skiftet til at fokusere mere på naturgas. Ingen taler om den højeste efterspørgsel efter naturgas og vil ikke i lang tid. Det afkarboniserer [og] vækstpotentiale fremadrettet er enormt.

Kinas oliegigant Sinopec sagde for nylig, at den indenlandske benzinefterspørgsel allerede har nået sit højdepunkt. UNG – United States Natural Gas Fund er i øjeblikket faldet med omkring 50 % i forhold til dets højeste år til dato.

Save