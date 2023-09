USD/ZAR omvendt hoved og skuldre peger på mere rand-svaghed

USD/ZAR -kursen steg til det højeste niveau siden 15. august, selv efter de stærke BNP-data for Sydafrika. Parret steg til et højdepunkt på 19,27, ~4% over det laveste niveau i august.

Sydafrikas BNP-data

Den sydafrikanske økonomi voksede i et hurtigere tempo end forventet i andet kvartal. Ifølge landets statistikbureau voksede økonomien med 0,6 % fra første kvartal.

Denne vækst blev oversat til en år-til-år stigning på 1,6 %, højere end medianestimatet på 1,1 %. Økonomien var vokset med 0,2 % i første kvartal i år.

Disse tal kommer efter en række andre positive økonomiske data fra Sydafrika. Det vigtigste tal var det seneste tal for forbrugerinflation. Det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) faldt til et toårigt lavpunkt på 4,7 % fra de tidligere 5,4 %. Den inflation lå inden for SARBs mål på mellem 3 % og 6 %.

En anden positiv rapport udkom i sidste uge, da data fra Standard Bank viste, at PMI for fremstilling sprang fra 48,2 i juli til 51 i august. En PMI-værdi på 50 og derover er et tegn på, at en sektor klarer sig godt.

Derfor er der sandsynlighed for, at Sydafrikas centralbank vil sætte renten på pause i de kommende måneder. Banken besluttede at hæve renten til 8,25 % i august.

I en erklæring for nylig sagde IMF, at landet vil fortsætte med at komme sig, hvis det løser sin skrantende energisektor. Det ser økonomien vokse med mellem 2,5 % og 3 % i år efter at have ekspanderet med 1,6 % i 2022. Fondens første viceadministrerende direktør sagde, at Sydafrika:

“er klar til et vækststart, hvis reformer, der resolut og modigt tackler strukturelle forhindringer, implementeres.”

USD/ZAR teknisk analyse

4H-diagrammet viser, at USD til ZAR-kursen har lavet et stærkt bullish-udbrud. Det steg til det højeste niveau på 19,27 tirsdag, det højeste niveau den 15. august. Den er nu trukket tilbage til 19.14, det højeste niveau den 17. juli.

USD/ZAR-parret har bevæget sig over 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit. Det er også lidt over Fibonacci Retracement-niveauet på 61,8 %.

Vigtigst af alt har USD til rand dannet et omvendt hoved- og skuldermønster. Derfor er der en sandsynlighed for, at parret vil fortsætte med at stige, da købere målretter nøglemodstanden på 20.

