USD/JPY-prognose: Japansk yen-signal, mens krakket fortsætter

Salget af japanske yen fortsatte i denne uge, da det amerikanske dollarindeks (DXY) steg kraftigt. USD/JPY -kursen steg til et højdepunkt på 147,72, det højeste niveau siden november sidste år. Tilsvarende steg GBP/JPY og EUR/JPY parrene til henholdsvis 185 og 158.

Stærkt US dollar indeks (DXY)

Copy link to section

Den japanske yen har været i et bemærkelsesværdigt udsalg, selv efter at Bank of Japan ændrede sin melodi for et par måneder siden. Som vi skrev her , besluttede banken at justere sin rentekurvepolitik, hvilket har skubbet den 10-årige rente til 0,65 %.

Den vigtigste katalysator for USD/JPY-rallyet er styrken af dollaren. Det amerikanske dollarindeks, som følger valutaen mod en kurv af valutaer, steg til 104,5 dollar, det højeste niveau i over fem måneder.

Dette rally skete på grund af de stigende renter i USA og styrken af økonomien. De fleste investorer, herunder udlændinge, flytter nu til sikkerheden for vigtige amerikanske aktiver som aktier.

https://www.youtube.com/watch?v=SxQg8FR4zW0

Der er også en generel overgang til kontanter, da amerikanske pengemarkedsfonde er steget til over 5%. Som følge heraf falder pengemængden, efterhånden som Federal Reserve intensiverer sine politikker for kvantitative stramninger (QT).

Det er uklart, om der er en holdbar løsning på den japanske yen-svaghed. I en ideel situation ville Bank of Japan (BoJ) reagere ved at hæve renten. Mens inflationen er på et forhøjet niveau, mener analytikere, at banken ikke vil hæve i år.

USD/JPY steg også efter de relativt svage tal for husholdningernes forbrug. Tal offentliggjort i tirsdags afslørede, at forbruget faldt med 2,7 % i juli og med 5 % på årsbasis. Vandrehastigheder i et sådant miljø vil føre til en langsommere genopretning.

Derfor er der en sandsynlighed for, at den japanske yen vil fortsætte med at falde i de kommende måneder, da investorerne fokuserer på handlinger fra Fed og BoJ.

USD/JPY prognose

Copy link to section

Save

USD/JPY diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at USD til JPY-kursen har været i en stærk bullish trend i et stykke tid. Parret formåede at vende det vigtige modstandsniveau på 145 (højeste 30. juni) til en støtte.

Yderligere er USDJPY-parret steget over de 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Det er også lidt under oversiden af den stigende kanal vist med grønt. Prisen er også over Ichimoku-skyen, mens MACD har bevæget sig over neutralpunktet.

Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste nøglemodstandsniveau på 151,96 (højeste 22. oktober). Det alternative scenarie er, hvor parret gentester den nedre side af den stigende kanal ved 140.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.