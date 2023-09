Euro Stoxx 50-indekset falder til 200 EMA europæisk modvindsstigning

Salget af Euro Stoxx 50- indekset fortsatte fredag, da bekymringerne for den europæiske økonomi fortsatte. Indekset trak sig tilbage til et lavpunkt på €4.200, hvilket var lavere end det højeste niveau på €4.486 fra år til dato.

De europæiske LNG-priser stiger

Euro Stoxx 50-indekset fortsatte med at falde, da de europæiske LNG-priser steg. Priserne på TTF, det europæiske benchmark, steg med 14 % til €34,65, det højeste niveau i måneder. Dette stævne skete, efter at en Chevron-enhed i Australien gik til strejke, hvilket gav anledning til bekymring for forsyningen.

Konsekvensen af dette er, at omkostningerne ved at drive forretning i regionen vil stige. Som sådan er der bekymring for deres konkurrenceevne på et tidspunkt, hvor erhvervstilliden er faldet. De seneste data viste, at den tyske erhvervstillid faldt i august, da økonomien faldt.

Euro Stoxx 50-indekset har også trukket sig tilbage på grund af de igangværende spændinger mellem Kina og vestlige lande. Kina annoncerede nye foranstaltninger til at forbyde statsansatte at bruge iPhonen med henvisning til sikkerhedsmæssige årsager. Bevægelsen var en gengældelse, efter at Washington forhindrede følsomme teknologier i at blive solgt til Kina.

Vigtigst af alt, som jeg skrev i denne rapport om DAX og denne om CAC 40-indekset, er der bekymringer om den kinesiske økonomi. De seneste økonomiske tal afslørede, at den kinesiske økonomis eksport , detailsalg, industriproduktion og fremstillingsproduktion er faldet.

De fleste analytikere mener, at den reelle situation i Kina er værre end de officielle tal siger. Kinas økonomiske aktiviteter er vigtige for europæiske aktier, fordi de fleste virksomheder gør en masse forretninger der. For eksempel regner Stoxx 50-bestanddele som LVMH, Kering, Volkswagen og Mercedes Kina som deres største marked.

Stoxx-indekset har også haft det svært, efter at flere virksomheder har offentliggjort svage resultater. Adyen aktiekursen faldt efter den rapporterede svage resultater . Siemens resultater var væsentligt svage, primært på grund af sin energiforretning. Luksuskoncerner som LVMH og Kering oplever svag efterspørgsel i Kina og USA.

Euro Stoxx 50 vejrudsigt

Det daglige diagram viser, at Euro Stoxx 50 har mistet momentum i de seneste par måneder. Det har mødt meget modstand på €4.415, det højeste niveau i april, maj og juni. Den lavede et falsk breakout i august og rykkede til det højeste niveau på €4.494.

Indekset har bevæget sig under den stigende trendlinje, der forbinder de laveste udsving siden december sidste år. Det har også bevæget sig under 50-dages glidende gennemsnit og sidder på 200-dages glidende gennemsnit.

Relative Strength Index (RSI) har dannet en faldende kanal. Derfor vil indekset sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne målretter den næste nøglestøtte til €4.000. Stop-loss for denne handel vil være på €4.325.

