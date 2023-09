Fin 50-indeksanalyse: Indiske aktier har mere vækstbane

Nifty 50- indekset fortsatte med at komme sig, da investorer fortsatte med at købe indiske aktier. Indekset sprang til et højdepunkt på 19.772 INR fredag, selv da amerikanske indekser som Dow Jones og Nasdaq 100 trak sig tilbage i fire dage i træk.

Indiske aktier klarer sig godt

Nifty og 50 og BSE Sensex-indeksene har klaret sig godt i år, da investorerne fortsat er håbefulde omkring den indiske økonomi. Nifty, som sporer de største 50 virksomheder i Indien, er steget med mere end 30 % fra det laveste niveau i 2022 og svæver nær det højeste niveau nogensinde.

Den vigtigste drivkraft for denne tendens er, at Indien er ved at fremstå som en af de hurtigst voksende økonomier i verden. Indien har allerede passeret Storbritannien for at blive den 5. største økonomi med et BNP på over 3,38 milliarder dollars. Og med den tyske økonomi aftagende , er der en sandsynlighed for, at den snart bliver den 4.

De seneste økonomiske data viste, at Indiens økonomi voksede med 7,8 % i årets andet kvartal. I modsætning hertil voksede USA med 2,1 %, mens den europæiske økonomi kun voksede med 0,3 %. Kina voksede med 6,3 % i kvartalet.

Indiens økonomi var drevet af stats- og forbrugerudgifter. Regeringen bruger store penge på store infrastrukturprojekter som veje og jernbaner. Alle disse investeringer er til gavn for mange virksomheder i landet.

Derfor er der en sandsynlighed for, at Reserve Bank of India (RBI) ikke vil være i humør til at sænke renten i år. Desuden sker den fortsatte økonomiske vækst på et tidspunkt, hvor inflationen – undtagen fødevarer – er ved at aftage. Derfor vil banken tidligst beslutte at sænke renten i 2024.

De fleste Nifty 50-indeksselskaber har været i grønt inden for den seneste måned. Coal India, NTPC, HCL Tech, Larsen & Toubro, Maruti Suzuki og Tata Steel var de bedste resultater. Alle disse aktier er steget med mere end 9 % i de seneste 30 dage.

Nikkei 225 indeks prognose

I min sidste artikel om Nifty 50-indekset anbefalede jeg, at investorer skulle overveje at købe dippen. Denne opfattelse var nøjagtig, da indekset nu er vendt tilbage og bevæget sig tæt på sit rekordhøje niveau. Det er fortsat over det vigtige støtteniveau på INR 18.895, det højeste niveau i november.

Nifty 50-indekset bliver understøttet af det 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) er drevet opad. Det har også dannet et faldende kilemønster, som normalt er et bullish tegn.

Derfor er stien for den mindste modstand for indekset bullish, med det oprindelige mål på INR 19.984. En pause over dette niveau vil se den stige til INR 20.000.

