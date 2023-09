GBP/JPY-kursen er i fare trods Japans BNP-nedjustering

Vekselkursen mellem pundet og japansk yen (GBP/JPY) drev opad fredag efter de seneste japanske BNP-tal. Parret steg til det højeste niveau på 184,11, en dag efter det trak sig tilbage til det laveste niveau på 183,04.

Japans BNP-data

Der har været flere vigtige katalysatorer for GBP/JPY-kursen i denne uge. For det første udtrykte Andrew Bailey, chefen for Bank of England (BoE), tvivl om et behov for flere renteforhøjelser i Storbritannien.

Hans udtalelse fik mange investorer til at forudsige, at banken vil lade renten være uændret på denne måneds møde. BoE overvejer at lade renterne ligge på et forhøjet niveau i lang tid, da yderligere forhøjelser kan straffe økonomien.

For det andet offentliggjorde Storbritannien endnu et sæt svage boligtal. Data fra Halifax viste, at husprisindekset (HPI) faldt med 4,6 % i august, det stejleste fald siden 2009. En separat rapport fra Nationwide afslørede, at priserne faldt med 5,3 % i løbet af måneden.

Disse tal betyder, at højrentemiljøet giver betydelige udfordringer i den sjettestørste økonomi i verden.

For det tredje offentliggjorde Japan blandede økonomiske tal fredag. Ifølge statistikbureauet voksede økonomien med 1,2 % i andet kvartal fra 0,8 % i 1. kvartal. Denne udvidelse var mindre end medianestimatet på 1,5 %.

Økonomien voksede med 4,8 % på årsbasis i løbet af kvartalet. Igen var det en mindre udvidelse end medianestimatet på 6,0 %. Den eksterne efterspørgsel efter japanske varer steg med 1,8 %, mens høj inflation trak forbrugernes forbrug med 0,6 %. Anlægsinvesteringerne faldt med 1,0 pct.

På den positive side steg bankernes udlån i Japan med 3,1 % i august efter en vækst på 2,9 % i den foregående måned. Landets løbende poster sprang til 2,72 billioner i juli, en stor stigning fra den foregående måneds 1,50 billioner.

GBP/JPY teknisk analyse

GBP/JPY-kursen har vippet nedad i de seneste par uger. Den har dannet en faldende trendlinje, der forbinder de højeste gynger den 22., 30. og 5. september.

Parret har bevæget sig lidt under det 50-perioders eksponentielle glidende gennemsnit. Vigtigst af alt har parret fundet en stærk støtte på 183,62, det laveste punkt den 25. august og 1. september.

Derfor er udsigterne for GBP/JPY bearish, med det næste niveau at se vil være på 182. Stop-loss for denne handel er på 50-perioders glidende gennemsnitsniveau på 184,52.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.