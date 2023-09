Skal du sælge den amerikanske dollar, da underskuddet stiger igen?

Den amerikanske økonomi er den største i verden og fortsætter med at vokse på trods af, at mange frygter en recession i år. De seneste data viser, hvor modstandsdygtig den er over for Feds stramningscyklus.

Dette skulle være gode nyheder for det amerikanske underskud, da en stærk økonomi reducerer underskuddet. Kun denne gang er anderledes.

Forståeligt nok steg underskuddet under COVID-19-pandemien i 2020 og 2021. Efter pandemien faldt det som forventet.

Men i stedet for at nå præ-pandemiske niveauer, som det var meningen, skød den højere igen. Denne gang, mens den amerikanske økonomi blev ved med at vokse. Det vil fordobles fra 2022 til 2023.

Så hvad betyder det for den amerikanske dollar ?

USA skal refinansiere sin gæld til højere renter

Et underskud er forskellen mellem statens indtægter og udgifter. Det skal finansieres.

Som sådan udsteder den amerikanske regering obligationer, der sælges til indenlandske og udenlandske investorer. Jo højere underskuddet er, jo flere obligationer skal der udstedes.

For disse obligationer betaler staten renter.

7,6 billioner USD af amerikansk gæld vil forfalde i løbet af det næste år, omkring 31 % af al amerikansk statsgæld udestående. Denne gæld skal rulles over, hvilket ikke var et problem indtil nu, fordi fondsrenten var på et meget lavt niveau.

Ikke mere.

Fondsrenten steg dramatisk fra dens nedre grænse, da Fed bekæmpede inflationen. Og den kan stige noget mere, fordi Fed ikke er sikker på, at den har nået terminalrenten endnu.

Det betyder, at de amerikanske renteudgifter er sat til at overstige 1 billion dollar om året. Og det er her, det bliver et problem for dollaren i det lange løb.

For at have råd til så store underskud skal de amerikanske renter ned. Eller de kan ikke stige meget mere, hvilket betyder, at enhver dollarstyrke sandsynligvis kun vil være af midlertidig karakter.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.