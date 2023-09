Hvilke skelsættende beslutninger blev truffet på dag 1 af G20-topmødet?

Det længe ventede G20-topmøde i Indiens hovedstad, New Delhi, så adskillige globalt betydningsfulde udviklinger på åbningsdagen i forhold til at drive økonomisk og social fremgang rundt om i verden.

Med Indien, der har formandskabet for gruppen i år, er Indiens premierminister, Narendra Modi, formand for G20-topmødet.

vægt

Copy link to section

Der er blevet udført betydeligt forarbejde i månederne op til den 2-dages begivenhed, som omfattede et utroligt 220+ G-20-møder omfattende 17 diskussioner på ministerniveau på tværs af porteføljer som handel, udenrigsanliggender og finans, omfattende synspunkter fra over 60 lande.

Topmødet er i øjeblikket vært for 43 verdensledere og bliver overværet af 25.000+ delegerede fra 115 lande.

Med hensyn til politik og forskning har Indiens G20-formandskab udgivet 112 resultatdokumenter, angiveligt to til fem gange så meget som tidligere formandskaber.

Dr. Muqtedar Khan, professor i Institut for Statskundskab og Internationale Relationer ved University of Delaware, tilføjede,

… (Efter min mening) kan du allerede sige, at Indiens G20-topmøde har været en succes … dette vil gå over i historien som et vellykket G-topmøde.

I betragtning af arrangørernes vidtrækkende indsats har topmødet været uden fortilfælde i sin mangfoldighed, høring og levering.

Konsensus om Delhi-erklæringen

Copy link to section

En af de største bekymringer på vej ind i G20 var frygten for, at topmødet måske ikke vil give en kollektiv konsensuserklæring, der støttes af alle deltagende lande.

Angsten for et potentielt dødvande blev forstærket af det faktum, at ingen af de tidligere G20-topmøder har undladt at producere en enstemmigt støttet erklæring.

Som forventet var det vigtigste uenighed spørgsmålet om Ukraine, hvor EU modsatte sig det foreslåede sprog som værende for blødt over for Rusland.

På den anden side ville ethvert forsøg på at styrke sproget sandsynligvis ikke have været acceptabelt for Kreml og måske også den kinesiske regering.

Men intensive forhandlinger med ‘sherpaer’, de personlige repræsentanter for statsoverhovederne, bar endelig frugt.

Alle parter var i stand til at opnå konsensus på dag 1 af topmødet og udsendte en fælles 34-siders erklæring – G20 New Delhi Leaders’ Declaration (“Delhi-erklæringen”).

Delhi-erklæringen nævnte ikke russisk aggression, som det var tilfældet på sidste års Bali-topmøde, men bemærkede i stedet,

I overensstemmelse med FN-pagten skal alle stater afholde sig fra truslen eller brugen af magt for at søge territorial erhvervelse mod enhver stats territoriale integritet og suverænitet eller politiske uafhængighed. Brugen eller truslen om brug af atomvåben er utilladelig… Vi fremhævede de menneskelige lidelser og negative konsekvenser af krigen i Ukraine med hensyn til global fødevare- og energisikkerhed, forsyningskæder, makrofinansiel stabilitet, inflation og vækst… velkommen alle relevante og konstruktive initiativer, der understøtter en omfattende, retfærdig og varig fred i Ukraine, som vil opretholde alle formål og principper i FN-pagten…

Punkt 14 i Delhi-erklæringen gentog premierminister Modis tidligere opfordring,

Dagens æra må ikke være krig.

Som svar på ændringen i holdning fra den mere aggressivt formulerede Bali-erklæring, bemærkede S. Jaishankar, udenrigsminister i Indien, en karrierediplomat, der tidligere tjente som højkommissær i Singapore, og ambassadør i Tjekkiet, Kina og USA,,

Situationen var anderledes. Der er sket mange ting siden da, og ser man i det geopolitiske segment af ledernes erklæring, er der i alt 8 paragraffer. 7 af dem fokuserer på Ukraine-spørgsmålet, og mange af dem fremhæver problemer, som er af stor nutidig betydning.

Erklæringen anerkendte de betydelige konsekvenser af disse geopolitiske begivenheder på den globale økonomi, samtidig med at den fremhævede Tyrkiets afgørende rolle i Istanbul og FN-mæglerne Black Sea Grain Initiative.

Ud over spørgsmålet om Ukraine blev erklæringen bygget på et grundlag af fem nøglesøjler – stærk og bæredygtig vækst; Skabe fremskridt på SDG’er; Grøn udvikling; Opbygning og styrkelse af multilaterale institutioner for det 21. århundrede; og genoplive det globale samarbejde.

Andre nøglepunkter omfattede udvidelse af støtten til Financial Action Task Force (FATF), en mellemstatslig organisation med mandat til at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme; og opfordrer til større politik og regulering af kryptoaktiver.

Nirmala Sitharaman, Indiens finansminister bemærkede,

…byggesten til en globalt koordineret og omfattende politik og reguleringsramme for kryptoaktiver….en global konsensus er ved at opstå om det samme….for en globalt koordineret tilgang til kryptoaktiver…Formandskabet med støtte fra IMF og FSB sætter disse konturer…

Med hensyn til klimaændringer opfordrede erklæringen landene til at handle i overensstemmelse med Paris-aftalen og begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader Celsius.

Derudover støttede Delhi-erklæringen,

…bestræbelser på at tredoble vedvarende energikapacitet globalt…inden 2030…for på mellemlang sigt at udfase og rationalisere ineffektive subsidier til fossile brændstoffer, der tilskynder til spildt forbrug…(og) for hurtigt og væsentligt at opskalere investeringer og klimafinansiering fra milliarder til billioner af dollars globalt fra alle kilder.

Den Afrikanske Union tildelt permanent medlemskab

Copy link to section

Inden forhandlingerne påbegyndte, annoncerede premierminister Modi invitationen til Den Afrikanske Union, den 55-medlemmers blok, om at tilslutte sig som fuldgyldigt medlem af G20 med henblik på at løfte bekymringerne i det globale syd.

Den Afrikanske Union har, ved at blive et permanent medlem af den multilaterale organisation, nu samme status som den 27-medlems europæiske Union, hvilket markerer den første udvidelse af medlemskab siden grundlæggelsen i 1999.

AU’s formand, Comorernes præsident Azali Assoumani fortsatte med at sidde ved bordet for permanente medlemmer af G20.

Forslaget om permanent medlemskab af AU blev oprindeligt fremsat af premierminister Modi i juni 2023, som modtog støtte fra EU, Rusland, Kina og Japan.

‘Ny krydderute’

Copy link to section

G20-topmødet så afsløringen af en ny global infrastruktur- og investeringsplatform – Indien – Mellemøsten – Europa (IMEC) økonomiske korridor, som som Det Hvide Hus forklarede i sin pressemeddelelse,

… forventes at stimulere økonomisk udvikling gennem forbedret forbindelse og økonomisk integration på tværs af to kontinenter og dermed frigøre bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst.

Korridoren skal se vidtrækkende og strategiske forbindelser gennem havne og jernbaner og vil forbinde Saudi-Arabien, UAE, Israel, Jordan, Europa og Indien.

Selvom USA ikke vil være direkte forbundet inden for denne korridor, har det spillet en vigtig rolle i forhandlingerne og fremmer udviklingen af kommercielle knudepunkter langs korridoren, eksport af ren energi, lægning af undersøiske kabler for at forbedre internetforbindelse og telekommunikation og udvidelse af pålidelig adgang til elnet.

Premierminister Modi tilføjede, at dette projekt skal forbedre overholdelse af internationale normer, love og regler samt fremme respekten for landes territoriale suverænitet.

Khan var enig,

Det er klart, at dette er den indiske og amerikanske reaktion på Kinas Bælte- og Vejinitiativ…

Udviklingen kommer på et tidspunkt, hvor Kinas BRI modtager øget kritik for manglende gennemsigtighed og stigende bekymring over sit image som en ‘gældsfælde’ for medlemslandene.

Derudover trak Italien sig for nylig ud af BRI, hvilket gav et stort slag mod Kinas ambitioner som en alternativ økonomisk model.

Bilaterale og multilaterale udviklinger

Copy link to section

Dag 1 var der tre bilaterale møder mellem premierminister Modi, som formand for G20, med Fumio Kishida, Japans premierminister; Rishi Sunak, Storbritanniens premierminister, og Giorgia Meloni, Italiens premierminister.

Ud over den multilaterale aftale om IMEC lancerede premierminister Modi Global Biofuels Alliance med 19 lande og 12 internationale organisationer, der blev enige om at blive medlemmer af organet.

USA, Brasilien og Indien står som stiftende medlemmer af gruppen for over 80% af produktionen og forbruget af ethanol.

Primært søger alliancen at øge andelen af ethanolblanding i benzin med op til 20 % i 2025-26 i et forsøg på at reducere forbruget af fossilt brændstof.

Derudover vil alliancen sigte mod at styrke det teknologiske samarbejde på biobrændstofområdet og reducere afhængigheden af OPEC+-lande.

Selvom Kina, Rusland og Saudi-Arabien valgte ikke at tilslutte sig alliancen, var der betydelig interesse selv fra lande uden for G20, herunder Island, Kenya, Guyana, Paraguay, Seychellerne, Sri Lanka og Uganda og Finland.

Bemærk: Bemærk venligst, at professor Khans bemærkninger blev fremsat dels på hindi og dels på engelsk. Eventuelle oversættelser er mine egne.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.