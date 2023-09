Hawkish udtalelse fra Ueda i weekenden sendte JPY højere

Den seneste weekend har ikke været regelmæssig for deltagere på finansmarkedet, da den japanske yen (JPY) gik højere.

Valutamarkederne er lukket i weekenden, hvilket får mange til at tro, at åbningspriserne næste mandag vil være de samme som lukkekurserne den foregående fredag. Selvom dette er sandt det meste af tiden, kan begivenheder i weekenden nogle gange overraske markederne.

Når det er tilfældet, er åbningsniveauerne på mandag meget anderledes end de afsluttende på fredag. Det siges, at der er dannet et hul.

Dette var tilfældet denne weekend.

I et forbløffende træk antydede Bank of Japans guvernør, Kazuo Ueda, at negative renter kan komme til ophør før snarere end senere. Som et resultat gik JPY højere over hele linjen.

Japanske udbytter steg også højere

Ikke overraskende sendte nyhederne JPY højere og også højere renter. Efter de høgagtige kommentarer steg Japans 10-årige udbytte til det højeste i næsten ti år. Det toppede 0,7 % for første gang siden 2014, og swaprenterne udvikler sig også højere.

USD/JPY gabet lavere som bekræftelse af bearish bias

Selvom den handlede med en bullish tone i de seneste uger, var der tegn på, at USD/JPY-kursen kunne vende. Mere præcist antydede to bearish mønstre en mulig vending før denne weekend.

Den ene var en stigende kile, stadig i gang. Stigende kiler signalerer en vending, da markedet bliver ved med at danne højere højder, men kun marginale. Når det først bryder under den nedre trendlinje, bør det nedadgående pres intensiveres.

En anden var en bearish divergens med RSI, der har været synlig i et stykke tid nu. Oscillatoren bekræftede ikke de seneste højder; således var skævheden bearish allerede før Uedas kommentarer.

Alt i alt burde det være en ujævn vej for JPY-tyre. Huller plejer at blive lukket, og det bliver denne nok også.

Det afhænger dog af tidspunktet for, hvornår markedet lukker hullet. I betragtning af, at den amerikanske inflation og Fed’s beslutning skal træffes i de kommende dage, kan forskellen forblive åben mere end normalt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.